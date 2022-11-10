12 быстрых действий, чтобы мгновенно поднять настроение

Ноябрь традиционно считается самым серым и унылым месяцем в году (для тех, кто живёт в России, конечно). Именно в такую погоду легче всего поддаться депрессивным настроениям, но, если следовать этим простым советам, можно оставаться бодрыми и полными сил.

Анна Грановская психолог, коуч Для человека важно психологическое равновесие. Ежедневно он испытывает напряжение, которое исчерпывает внутренние ресурсы. После этого необходимо время для восстановления. Если такого не происходит, человек тратит свои ресурсы без должного восстановления, наступает психологическое истощение.

Соответственно, чтобы не допустить его, необходимо уметь расслабляться на психологическом и физическом уровнях, повышать стрессоустойчивость, учиться просто радоваться элементарным вещам: новому дню, вкусному кофе. Отслеживать, что наполняет энергией, а что, напротив, отбирает силы. Практиковать дыхательные техники восполнения энергии, медитировать, отдыхать на природе.

Устроить себе отпуск от рабочих дел, сменить обстановку. Немаловажно и пересмотреть окружение. Возможно, есть люди, с которыми часты конфликты, люди, которые манипулируют или подавляют. Следует определить с ними дистанцию или исключить из своего круга общения вовсе.

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Анна: Обратите внимание на своё отношение к рабочим и семейным обязанностям. Возможно, есть ситуации, которые являются психологическим триггером негативных эмоций, переживаний. В этом случае следует обратиться к психотерапевту и проработать травматичные ситуации.

Ранее писали об упражнениях, которые помогут вернуть осознанность в любой ситуации.

Но если вы чувствуете, что уныние накрывает вас прямо сейчас, попробуйте простые и быстрые действия, которые поднимут настроение.

Красиво и ярко оденьтесь. Отражение в зеркале, которое вам нравится, прибавляет уверенности в себе и настроения.

Решите головоломку или сложите пазл. Во-первых вы освободите мысли, а во-вторых, решённая задачка, даже такая маленькая, поднимет настроение.

Съешьте шоколад. Шоколадка — самый быстрый способ увеличить количество дофамина и тем самым поднять себе настроение.

Выпрямите спину. Да, это не ошибка, для хорошего настроения нужна ровная осанка. Наша психика считает, что, если человек стоит ровно, вытянувшись к солнцу и улыбается, значит, у него всё хорошо и он в прекрасном расположении духа.

Помогите близкому человеку. Помощь всегда поднимает настроение и увеличивает веру в себя.

Нарисуйте свою проблему. Начните рисовать всё, что в голову придёт, яркое или тусклое, большое или маленькое это совершенно не важно, просто выразите своё настроение.

Задержите дыхание. После паузы вы быстрее сможете сконцентрироваться на правильном дыхании. Сосредоточенное дыхание снижает кровяное давление и успокаивает ум.

Посмотрите фотографии с близкими и родными. Ностальгия поможет вам сконцентрироваться на хорошем.

Обнимайтесь. Прикосновения приводят к выработке окситоцина — гормона счастья. Мы становимся счастливее, а наш иммунитет укрепляется.

Выберите один из способов или придумайте свой. Главное, слушайте свой организм и вовремя реагируйте на его сигналы. Кстати, советы из списка можно использовать каждый день в качестве профилактики.

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