Не все умеют превращать свои несовершенства в способ стать лучше.

Почему мы боремся с собой и к чему это может привести

Людям ежедневно приходится преодолевать себя в разных ситуациях. Иногда, сам того не замечая, человек создаёт сложности, с которыми ему приходится потом бороться. Например, если на вечеринке выпить лишнего с друзьями, то на следующий день очень сложно привести себя в форму, а если засидеться вечером в телефоне, то утром велика вероятность проспать и винить себя за это.

Татьяна Пятаева психолог Победителям всегда почёт и слава, плюшки и награды. Есть чем гордиться: на этой почве хорошо поднимается самооценка, самоценность, подрастает уверенность в своих силах и вера в себя. Однако победа над собой — это иллюзия.

В человеческом сознании не всегда умещается мысль, что не обязательно казнить себя за собственные ошибки и несовершенства. Огорчение от неудач или ошибок, принятие собственной не самой лучшей черты характера – достаточное «наказание», и не нужно к ним добавлять ещё дополнительные санкции.

Иногда регулярные претензии к себе могут свидетельствовать о неуверенности. Рассказали про 5 вещей, которые разрушают нашу целостность.

Если более детально разложить на составляющие и присмотреться, становится понятно, что борьба с собой – это программа самоуничтожения — и победителя нет, потому что силы равны. Когда ты якобы побеждаешь себя, ровно в тот момент ты проигрываешь себе. Поражение уходит в тень человеческой психики как что-то негодное. С каждой новой победой происходит пополнение тени, которая зреет и в критический момент «разрывает» человека.

Есть три пути, которыми можно следовать, открыв в себе очередное несовершенство:

агрессивная борьба с собой;

агрессивное отрицание несовершенства;

признание несовершенства и работа над собой.

Всё встаёт на свои места, если признать, что вредные привычки, невыносимый характер, негативные реакции человека – это некие жизненные инструменты, точнее, способы адаптации, которые выработались когда-то, чтобы психика могла выжить. Своего рода костыли.

Фото: unsplash.com/@danielmingookkim

А бороться с костылями не имеет смысла, необходимо устранить причину, которая требует наличия этих костылей. То бишь, если человек пьёт или курит, необходимо выявить причину, что конкретно он этим компенсирует, излечить дефицит и тогда уже отказываться от зависимости, если она сама не сойдёт на нет.

Борьба с собой усиливает раскол психики на части: «плохие» и «хорошие». И только устранение истинной причины так называемого «порока», который хочется искоренить, даёт развитие гармоничной целостной личности.

Как понять, что вами манипулируют и ваша борьба с собой — только результат давления извне? Читайте в нашем материале.