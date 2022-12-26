Рассказываем, что можно успеть сделать до праздника, чтобы привести себя в порядок.

Неделя до Нового года. Меню здорового питания для похудения на 7 дней от нутрициолога

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) До главной ночи в уходящем году остаются считаные дни. Меню составлено, подарки подготовлены, осталось лишь придумать образ и похудеть, чтобы блистать в праздничный вечер. Можно ли сбросить к Новому году пару килограммов без вреда для здоровья? Расскажу, как с помощью питания подтянуть тело, избавиться от отёков и улучшить цвет лица.

Задача «похудеть к празднику» стала предновогодней традицией. Люди ищут быстрый, но эффективный способ постройнеть за несколько дней до события, чего делать категорически нельзя.

Экстремальные диеты опасны для физического и психологического здоровья. Не рекомендуется голодать, принимать слабительные и диуретические средства, устраивать многочасовые изнуряющие тренировки. Эти подходы не просто испортят настроение, но могут подорвать работу желудочно-кишечного тракта, почек и сердца, спровоцировать слабость, головокружения, апатию и депрессивное состояние.

Такие способы похудеть действительно лишают тело нескольких килограммов, но за счёт потери воды и ухудшения здоровья. После новогоднего застолья вес вернётся, а вдобавок с ним появятся отёки, несварение, плохое настроение и синяки под глазами.

Фото: istockphoto.com

Если ваша цель — сбросить надоевшие килограммы, рекомендую не нарушать работу организма строгой диетой и вооружиться безопасными способами, например, устроить неделю низкоуглеводного питания.

Такой рацион помогает вывести лишнюю воду из организма и справиться с отёками, заметно подтягивает тело, улучшает цвет лица и состояние волос. В его основе лежат ограничение углеводных продуктов и увеличение белка и полезных жиров.

В течение предновогодней недели вам не стоит есть:

мучные и кондитерские изделия (допускается цельнозерновой хлеб с хорошим составом);

мясные полуфабрикаты;

овощные, мясные и рыбные консервы;

крахмальные овощи: картофель, батат, свёкла, горох;

белый рис;

макароны из пшеничной муки;

майонез и соусы;

соки и компоты;

алкоголь.

Низкоуглеводная диета подразумевает ограничение углеводов, но не исключает их полностью. В качестве источников сложных углеводов нужно выбирать овощи с низким содержанием крахмала и обилием растительной клетчатки.

Что такое углеводы и в чём они содержатся? По ссылке нутрициолог назвала 22 продукта.

Многим будет сложно отказаться от сладостей, но именно отказ от пирожных и конфет ускорит процесс похудения. Замените сладости на сезонные фрукты и ягоды. Для снижения тяги к сладкому рекомендую пить цикорий, чай матча, безалкогольные настойки дикоросов.

На период диеты постарайтесь сократить употребление соли, так как она задерживает воду в организме, что провоцирует появление отёков.

Фото: istockphoto.com

Обязательное условие здорового похудения — нормализация питьевого режима. Достаточное употребление воды ускоряет метаболизм, активизирует обменные процессы, положительно влияет на состояние кожи лица и тела.

Во время диеты нужно выпивать индивидуальную норму воды (формула расчёта: 30 мл на 1 кг веса). Разрешается пить травяные чаи и отвары.

Утро рекомендуется начинать со стакана тёплой воды, чтобы восполнить запасы жидкости в организме, улучшить процесс усвоения пищи и работу кишечника, снизить вероятность запоров.

Что будет, если пить стакан тёплой воды каждое утро, рассказали в предыдущем материале

Основы предновогодней диеты изучены, можно переходить к рациону. Для взрослых людей рекомендуется трёхразовое питание:

завтрак с 7:00 до 9:00 (в течение часа после пробуждения);

обед с 12:00 до 14:00;

ужин с 18:00 до 20:00.

Если питаться в таком режиме сложно, допускается один белково-жировой перекус, например, через один-два часа после завтрака или между обедом и ужином.

Варианты перекуса:

хумус с оливковым маслом и льняные хлебцы;

ореховый сыр и хлебцы из семян подсолнечника;

небольшой бутерброд с цельнозерновым бездрожжевым хлебом с семенами и белковым продуктом (мясо, рыба, варёное яйцо);

жирные сорта сыра и льняные хлебцы;

кокосовый йогурт с ореховой гранолой.

Фото: istockphoto.com

Чтобы в предновогодней суете и после праздников вы не тратили время на поиск здоровой диеты, предлагаю примерное меню для похудения, рассчитанное на три приёма пищи.

Перед изменением рациона не забывайте проконсультироваться с врачом.

День 1

Завтрак

зелёный омлет из двух яиц со шпинатом;

салат из авокадо с оливковым маслом и листовой зеленью;

кусок цельнозернового хлеба на закваске.

Обед

суп с индейкой/курицей и овощами;

запечённые овощи (брокколи и цветная капуста) на масле гхи с бурым рисом и кешью соусом;

квашеная капуста (или кимчи).

Фото: istockphoto.com

Ужин

рагу из овощей (батат, морковь, лук, болгарский перец) с индейкой.

День 2

Завтрак

киноа с ягодами и тыквенными семечками;

тост из цельнозернового хлеба с паштетом из авокадо.

Обед

чашка костного бульона;

курица/индейка с тушёными овощами (брокколи, цветная капуста, кабачок);

киноа;

квашеная капуста (или кимчи).

Фото: istockphoto.com

Ужин

ленивые голубцы с киноа (фарш из курицы, капуста, киноа, кабачок);

зелёный салат с красным сладким перцем с заправкой из оливкового масла.

День 3

Завтрак

глазунья из двух куриных яиц с овощами (кабачок, красный сладкий перец, лук) и зелёным горошком;

кусок цельнозернового хлеба на закваске;

салат из листовой зелени.

Обед

согревающий овощной крем-суп;

запечённая треска со спаржей;

квашеная капуста (или кимчи).

Фото: istockphoto.com

Ужин

куриная печень, обжаренная на масле гхи;

отварная гречка;

салат из моркови и авокадо с оливковым маслом.

День 4

Завтрак

бутерброд из цельнозернового хлеба с паштетом из куриной печени с яйцом пашот;

салат из листьев романо с оливковым маслом и оливками.

Обед

согревающий овощной крем-суп;

бурый рис с овощами (кабачки, цукини) с посыпкой из грецких орехов;

квашеная капуста (или кимчи).

Ужин

боул с бурым рисом, креветками и рукколой/кейл с соусом из авокадо.

Фото: istockphoto.com

День 5

Завтрак

амарантовая каша с маслом гхи;

тост с куриной печенью и яйцом-пашот.

Обед

чашка костного бульона;

фрикадельки из кролика с амарантом и зеленью;

квашеная капуста (или кимчи).

Фото: istockphoto.com

Ужин

запеканка из фарша кролика с овощами (кабачок, цукини, лук, морковь);

гарнир из амаранта.

День 6

Завтрак

фриттата со шпинатом;

салат из авокадо и моркови с заправкой из оливкового масла и посыпкой из тыквенных семечек;

кусок цельнозернового хлеба на закваске.

Обед

чашка костного бульона;

запеканка из фарша кролика с овощами;

белая фасоль с луком и морковью;

квашеная капуста (или кимчи).

Ужин

рагу из разных видов капусты (цветная капуста, брокколи) со специями и тушёной говядиной.

День 7

Завтрак

овсяноблин с маслом гхи и паштетом из печени;

салат из тёртой моркови с яблоком.

Обед

чашка костного бульона;

тушёная капуста с белой фасолью и говядиной;

квашеная капуста (или кимчи).

Ужин

фаршированный перец с капустой под томатным соусом;

зелёный салат с оливками и лимонным соком.

Фото: istockphoto.com

Низкоуглеводная диета, основанная на принципах полноценного питания, станет эффективным инструментом в борьбе за стройность.

Полезно проводить лимфодренаж, который выводит лишнюю жидкость из организма и помогает бороться с отёками. Для активного лимфодренажа рекомендую практиковать упражнения «Вибрации» и «100 прыжков».

По возможности занимайтесь физической активностью: пешие прогулки, плавание, несколько тренировок в спортивном зале.

Фото: istockphoto.com

Несмотря на занятость и суматоху в преддверии праздника, старайтесь высыпаться. Эффективность диеты напрямую зависит от качества и продолжительности сна, иначе все усилия окажутся напрасны.

Недосыпание провоцирует избыточное выделение кортизола (гормон стресса), который замедляет метаболизм, усиливает чувство голода, задерживает воду в организме.

Работают ли лимфодренажные прыжки против отёков, узнаете по ссылке

Соблюдение простых рекомендаций по питанию и режиму дня поможет подготовиться к встрече Нового года в отличном настроении и без потери здоровья. В ожидании праздника не забывайте заботиться о себе, а в течение каникул старайтесь питаться полноценно и не переедать.