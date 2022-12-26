Неделя до Нового года. Меню здорового питания для похудения на 7 дней от нутрициолога

До главной ночи в уходящем году остаются считаные дни. Меню составлено, подарки подготовлены, осталось лишь придумать образ и похудеть, чтобы блистать в праздничный вечер. Можно ли сбросить к Новому году пару килограммов без вреда для здоровья? Расскажу, как с помощью питания подтянуть тело, избавиться от отёков и улучшить цвет лица.
Задача «похудеть к празднику» стала предновогодней традицией. Люди ищут быстрый, но эффективный способ постройнеть за несколько дней до события, чего делать категорически нельзя.
Такие способы похудеть действительно лишают тело нескольких килограммов, но за счёт потери воды и ухудшения здоровья. После новогоднего застолья вес вернётся, а вдобавок с ним появятся отёки, несварение, плохое настроение и синяки под глазами.
Фото: istockphoto.com
Если ваша цель — сбросить надоевшие килограммы, рекомендую не нарушать работу организма строгой диетой и вооружиться безопасными способами, например, устроить неделю низкоуглеводного питания.
Такой рацион помогает вывести лишнюю воду из организма и справиться с отёками, заметно подтягивает тело, улучшает цвет лица и состояние волос. В его основе лежат ограничение углеводных продуктов и увеличение белка и полезных жиров.
В течение предновогодней недели вам не стоит есть:
- мучные и кондитерские изделия (допускается цельнозерновой хлеб с хорошим составом);
- мясные полуфабрикаты;
- овощные, мясные и рыбные консервы;
- крахмальные овощи: картофель, батат, свёкла, горох;
- белый рис;
- макароны из пшеничной муки;
- майонез и соусы;
- соки и компоты;
- алкоголь.
Низкоуглеводная диета подразумевает ограничение углеводов, но не исключает их полностью. В качестве источников сложных углеводов нужно выбирать овощи с низким содержанием крахмала и обилием растительной клетчатки.
Многим будет сложно отказаться от сладостей, но именно отказ от пирожных и конфет ускорит процесс похудения. Замените сладости на сезонные фрукты и ягоды. Для снижения тяги к сладкому рекомендую пить цикорий, чай матча, безалкогольные настойки дикоросов.
На период диеты постарайтесь сократить употребление соли, так как она задерживает воду в организме, что провоцирует появление отёков.
Фото: istockphoto.com
Обязательное условие здорового похудения — нормализация питьевого режима. Достаточное употребление воды ускоряет метаболизм, активизирует обменные процессы, положительно влияет на состояние кожи лица и тела.
Во время диеты нужно выпивать индивидуальную норму воды (формула расчёта: 30 мл на 1 кг веса). Разрешается пить травяные чаи и отвары.
Утро рекомендуется начинать со стакана тёплой воды, чтобы восполнить запасы жидкости в организме, улучшить процесс усвоения пищи и работу кишечника, снизить вероятность запоров.
Основы предновогодней диеты изучены, можно переходить к рациону. Для взрослых людей рекомендуется трёхразовое питание:
- завтрак с 7:00 до 9:00 (в течение часа после пробуждения);
- обед с 12:00 до 14:00;
- ужин с 18:00 до 20:00.
Если питаться в таком режиме сложно, допускается один белково-жировой перекус, например, через один-два часа после завтрака или между обедом и ужином.
Варианты перекуса:
- хумус с оливковым маслом и льняные хлебцы;
- ореховый сыр и хлебцы из семян подсолнечника;
- небольшой бутерброд с цельнозерновым бездрожжевым хлебом с семенами и белковым продуктом (мясо, рыба, варёное яйцо);
- жирные сорта сыра и льняные хлебцы;
- кокосовый йогурт с ореховой гранолой.
Фото: istockphoto.com
Чтобы в предновогодней суете и после праздников вы не тратили время на поиск здоровой диеты, предлагаю примерное меню для похудения, рассчитанное на три приёма пищи.
День 1
Завтрак
- зелёный омлет из двух яиц со шпинатом;
- салат из авокадо с оливковым маслом и листовой зеленью;
- кусок цельнозернового хлеба на закваске.
Обед
- суп с индейкой/курицей и овощами;
- запечённые овощи (брокколи и цветная капуста) на масле гхи с бурым рисом и кешью соусом;
- квашеная капуста (или кимчи).
Фото: istockphoto.com
Ужин
- рагу из овощей (батат, морковь, лук, болгарский перец) с индейкой.
День 2
Завтрак
- киноа с ягодами и тыквенными семечками;
- тост из цельнозернового хлеба с паштетом из авокадо.
Обед
- чашка костного бульона;
- курица/индейка с тушёными овощами (брокколи, цветная капуста, кабачок);
- киноа;
- квашеная капуста (или кимчи).
Фото: istockphoto.com
Ужин
- ленивые голубцы с киноа (фарш из курицы, капуста, киноа, кабачок);
- зелёный салат с красным сладким перцем с заправкой из оливкового масла.
День 3
Завтрак
- глазунья из двух куриных яиц с овощами (кабачок, красный сладкий перец, лук) и зелёным горошком;
- кусок цельнозернового хлеба на закваске;
- салат из листовой зелени.
Обед
- согревающий овощной крем-суп;
- запечённая треска со спаржей;
- квашеная капуста (или кимчи).
Фото: istockphoto.com
Ужин
- куриная печень, обжаренная на масле гхи;
- отварная гречка;
- салат из моркови и авокадо с оливковым маслом.
День 4
Завтрак
- бутерброд из цельнозернового хлеба с паштетом из куриной печени с яйцом пашот;
- салат из листьев романо с оливковым маслом и оливками.
Обед
- согревающий овощной крем-суп;
- бурый рис с овощами (кабачки, цукини) с посыпкой из грецких орехов;
- квашеная капуста (или кимчи).
Ужин
- боул с бурым рисом, креветками и рукколой/кейл с соусом из авокадо.
Фото: istockphoto.com
День 5
Завтрак
- амарантовая каша с маслом гхи;
- тост с куриной печенью и яйцом-пашот.
Обед
- чашка костного бульона;
- фрикадельки из кролика с амарантом и зеленью;
- квашеная капуста (или кимчи).
Фото: istockphoto.com
Ужин
- запеканка из фарша кролика с овощами (кабачок, цукини, лук, морковь);
- гарнир из амаранта.
День 6
Завтрак
- фриттата со шпинатом;
- салат из авокадо и моркови с заправкой из оливкового масла и посыпкой из тыквенных семечек;
- кусок цельнозернового хлеба на закваске.
Обед
- чашка костного бульона;
- запеканка из фарша кролика с овощами;
- белая фасоль с луком и морковью;
- квашеная капуста (или кимчи).
Ужин
- рагу из разных видов капусты (цветная капуста, брокколи) со специями и тушёной говядиной.
День 7
Завтрак
- овсяноблин с маслом гхи и паштетом из печени;
- салат из тёртой моркови с яблоком.
Обед
- чашка костного бульона;
- тушёная капуста с белой фасолью и говядиной;
- квашеная капуста (или кимчи).
Ужин
- фаршированный перец с капустой под томатным соусом;
- зелёный салат с оливками и лимонным соком.
Фото: istockphoto.com
Низкоуглеводная диета, основанная на принципах полноценного питания, станет эффективным инструментом в борьбе за стройность.
Полезно проводить лимфодренаж, который выводит лишнюю жидкость из организма и помогает бороться с отёками. Для активного лимфодренажа рекомендую практиковать упражнения «Вибрации» и «100 прыжков».
По возможности занимайтесь физической активностью: пешие прогулки, плавание, несколько тренировок в спортивном зале.
Фото: istockphoto.com
Несмотря на занятость и суматоху в преддверии праздника, старайтесь высыпаться. Эффективность диеты напрямую зависит от качества и продолжительности сна, иначе все усилия окажутся напрасны.
Недосыпание провоцирует избыточное выделение кортизола (гормон стресса), который замедляет метаболизм, усиливает чувство голода, задерживает воду в организме.
Соблюдение простых рекомендаций по питанию и режиму дня поможет подготовиться к встрече Нового года в отличном настроении и без потери здоровья. В ожидании праздника не забывайте заботиться о себе, а в течение каникул старайтесь питаться полноценно и не переедать.