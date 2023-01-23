Врач назвала продукт, который повышает активность мозга и улучшает память

С помощью него можно избежать возрастных изменений.

Наталия Тананакина врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Ежевику можно назвать природным мультивитаминным комплексом. Она богата минеральными веществами, пектинами, клетчаткой, витаминами А, С, Е, К, витаминами группы В. Такое многообразие микроэлементов делает её полезной для работы всего организма, в том числе головного мозга.

Регулярное употребление ежевики повышает активность мозга и помогает поддерживать его здоровье. Этот продукт также способствует улучшению кратковременной памяти. Важную роль в этом играет марганец — элемент, содержащийся в продукте в большом объёме.

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Высокая доля марганца находится в синапсах головного мозга. При недостатке микроэлемента есть риск возникновения эпилепсии и других отклонений. Именно поэтому важно, чтобы в организм поступало достаточное количество этого вещества.

Употреблять в пищу лучше дикорастущую ежевику. Она сохраняет полезные свойства и имеет большую защитную функцию. Промышленные сорта ягоды не оказывают такого эффекта на эффективность работы мозга.

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Учёные из Американского химического общества выяснили, что ежевика способна защитить от дегенерации клетки головного мозга. Благоприятное воздействие на работу этого органа помогает человеку лучше воспринимать и запоминать новую информацию.

Помимо того, что ягода богата полезными микроэлементами, она имеет небольшую калорийность — всего лишь 33 ккал на 100 г.

Ежевику можно употреблять не только в свежем, но и в замороженном виде, поскольку она не теряет своих полезных свойств. В сезон свежих ягод их добавляют в десерты, каши, а из замороженной ежевики можно сделать варенье или компот.

Фото: istockphoto.com

Помните, что во всём важна мера. Не стоит употреблять этот продукт в слишком больших количествах — например, в виде чая из листьев ежевики.

Танин, находящийся в корне и листьях, может спровоцировать увеличение раковой опухоли у людей с онкологическими заболеваниями. Избегать чрезмерного употребления ежевики также стоит пациентам, страдающим возникновением камней в почках.

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