Это касается и мужчин, и женщин в возрасте до 25 лет.

Врач назвала 6 обязательных обследований, которые нужно пройти, даже если ничего не болит

Мария Ветлужская заведующая кафедрой внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия», к.м.н. Один из лучших способов предупредить развитие различных болезней – это проходить обследования, и мужчинам, и женщинам, даже если они чувствуют себя абсолютно здоровыми. Список рекомендуемых исследований зависит от пола, возраста и наличия хронических недугов, а также риска их развития.

В возрасте от 18 до 25 лет и мужчинам, и женщинам необходимо посетить врача-терапевта или врача общей практики для проведения осмотра и выявления ранних признаков заболеваний, оценки риска развития тех или иных проблем в будущем, получения рекомендаций по здоровому образу жизни, решению вопроса о проведении вакцинации (исходя из рекомендованного графика вакцинаций у взрослых и эпидемической ситуации).

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Из лабораторных обследований вне зависимости от пола в этом возрасте надо сделать:

Общий анализ крови. Биохимический анализ крови. Общий анализ мочи. Анализы крови на ВИЧ-инфекцию, гепатиты С и В. Электрокардиограмму. Рентгенографию органов грудной клетки (или флюорографию).

Помимо этих анализов, при наличии факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний врач может порекомендовать вам оценить уровень общего холестерина крови и липидный профиль.

При наличии избыточного веса и/или ожирения, преддиабета, артериальной гипертензии, а также если у вас есть близкие родственники с сахарным диабетом или вы планируете беременность, целесообразно пройти скрининг на сахарный диабет.

Не забывайте о профилактическом визите к стоматологу не реже одного-двух раз в год для поддержания здоровья зубов и дёсен.

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В возрасте от 18 до 25 лет запланируйте визит к офтальмологу. Если вас беспокоят проблемы со зрением, то осмотр должен осуществляться не реже одного раза в год или чаще (согласно рекомендациям вашего врача).

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Если вам 20 лет и старше, вас ничего не беспокоит, но хочется оставаться здоровым и активным как можно дольше, обязательно запишитесь на консультацию к кардиологу.

Специалист проведёт оценку уровня вашего сердечно-сосудистого риска (вероятности возникновения у вас заболеваний сердца и сосудов) и даст персональные рекомендации по коррекции факторов риска, если они у вас есть: курение, избыточный вес/ожирение, малоподвижный образ жизни, повышенное артериальное давление, сахарный диабет.

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Для молодых женщин обязательна ежегодная консультация гинеколога, а также проведение скрининга рака молочных желёз и рака шейки матки. Помимо осмотра гинеколога, необходимо ежегодное проведение анализов на инфекции, передающиеся половым путём.

Не забывайте ежемесячно проводить самостоятельную пальпацию молочных желёз, а при выявлении изменений обязательно обратитесь к врачу. При необходимости гинеколог может направить вас на УЗИ молочных желёз или маммографию.

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Молодым мужчинам следует посетить врача-уролога для осмотра и проведения анализов на инфекции, передающиеся половым путём. Кроме того, врач обучит, как проводить самопальпацию яичек для ранней диагностики рака – одной из самых распространённых опухолей в возрасте от 20 до 34 лет.