Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Главная Lifestyle Статьи

Как накачать бицепс без турника и гантелей в домашних условиях — комплекс упражнений для начинающих

Как накачать бицепс без турника и гантелей? 4 упражнения для начинающих
Алёна Доманская Маргарита Иванникова
,
Как накачать бицепс без турника и гантелей?
Аудио-версия:
Комментарии
Вам понадобится фитнес-резинка.

Чтобы поддерживать тело подтянутым и красивым, совсем не обязательно держать дома тренажёрный зал. Тренировки с собственным весом тоже очень эффективны для тонуса мышц. Они отлично помогут проработать нужную вам группу и иногда бывают даже сложнее занятий с отягощениями.

О том, как накачать плечи без гантелей, рассказываем в этом материале.

Сегодня мы вместе с фитнес-моделью Алёной Доманской подготовили домашний комплекс упражнений для прокачки бицепса. Гантели и турник вам не понадобятся, а вот фитнес-резинка, которая наверняка есть в арсенале у многих, пригодится. Тренировка универсальная и подойдёт как мужчинам, так и женщинам. Включайте видео, и поехали!

О том, как накачать спину без турника и железа, читайте по ссылке.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
10 советов психолога, чтобы принять свой возраст и быть счастливым в любом случае
10 советов психолога, чтобы принять свой возраст и быть счастливым в любом случае
Как накачать плечи без гантелей? 4 полезных упражнения для начинающих
Как накачать плечи без гантелей? 4 полезных упражнения для начинающих
TOP 3
5 признаков, что ваш фитнес-инструктор не профессионал и нужна замена
5 признаков, что ваш фитнес-инструктор не профессионал и нужна замена
Мотивация
«230 тысяч рублей в месяц на двоих». Сколько стоит воспитывать детей-фигуристов?
«230 тысяч рублей в месяц на двоих». Сколько стоит воспитывать детей-фигуристов?
Впечатления
Более 100 эскизов, 2000 рублей и случайная слезинка: как создавали олимпийского мишку
Более 100 эскизов, 2000 рублей и случайная слезинка: как создавали олимпийского мишку
Тренды
© championat.com 2000–2023