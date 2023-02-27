Как накачать бицепс без турника и гантелей? 4 упражнения для начинающих

Чтобы поддерживать тело подтянутым и красивым, совсем не обязательно держать дома тренажёрный зал. Тренировки с собственным весом тоже очень эффективны для тонуса мышц. Они отлично помогут проработать нужную вам группу и иногда бывают даже сложнее занятий с отягощениями.

О том, как накачать плечи без гантелей, рассказываем в этом материале

Сегодня мы вместе с фитнес-моделью Алёной Доманской подготовили домашний комплекс упражнений для прокачки бицепса. Гантели и турник вам не понадобятся, а вот фитнес-резинка, которая наверняка есть в арсенале у многих, пригодится. Тренировка универсальная и подойдёт как мужчинам, так и женщинам. Включайте видео, и поехали!

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