Выясняем, почему снижается результативность, когда мы голодны.

Пустой желудок — враг хорошей тренировке. И ещё 4 ситуации, когда голод может навредить

Современный ритм жизни заставляет форсировать между десятками дел одновременно. В спешке порой люди забывают о самых основных потребностях. Прерываться на еду кажется чем-то необязательным и отнимающим много времени. И зря, отметят специалисты. И будут правы.

Важно соблюдать режим приёма пищи и не приступать к важным делам, предварительно не поев.

Когда человек избегает призыв урчащего желудка, нарушается нормальная работа всего организма. Появляются неприятные симптомы, снижается работоспособность и увеличивается риск развития хронических болезней.

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Что категорически нельзя делать на пустой желудок?

1. Заниматься спортом натощак

Тренировка, может, и пройдёт без сложностей, но вот результат вас не порадует. К любым активностям стоит подходить, предварительно зарядившись энергией.

Георгий Суренян наставник по здоровому образу жизни Важно понимать, что пища обеспечивает организм топливом, необходимым для того, чтобы он мог работать на протяжении всей тренировки. Если вы не едите перед занятием, организму может не хватить силы, чтобы показать наилучший результат. Также вы быстрее устанете, можете испытывать головокружение и тошноту.

Помимо низкой работоспособности, занятия спортом на голодный желудок вызовут дискомфорт в желудке. Без пищи в прямом смысле меньше материала, способного поглотить желудочный сок, что может привести к кислотному рефлюксу и другим проблемам с пищеварением. Кроме того, тренировки на пустой желудок могут привести к разрушению мышц.

Когда лучше всего есть перед тренировкой?

В идеале за два-три часа до занятий необходимо принять сбалансированную пищу, содержащую углеводы, белки и полезные жиры. Это даст вашему организму достаточно времени, чтобы переварить и усвоить питательные вещества, обеспечить постоянный приток энергии на протяжении всей тренировки.

Однако если у вас недостаточно времени для полноценного приёма пищи, за час до активностей можно сделать лёгкий перекус из углеводов и небольшого количества белка.

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2. Писать диссертации и водить машину голодными

Когда вы хотите есть, уровень сахара в крови падает, что может вызвать головокружение, ухудшить способность концентрироваться и быстро реагировать. Поэтому на голодный желудок следует избегать не только физических упражнений.

Воздерживайтесь от деятельности, которая требует высокой умственной концентрации и внимания, например, написание научных трудов, вождение автомобиля или работа с тяжёлой техникой.

3. Ложиться спать

Голодный урчащий желудок мешает хорошему сну. В голове будут постоянные мысли о еде. Даже если и получится заснуть, то качество ночного отдыха будет неудовлетворительным, а наутро будете ощущать разбитость, нехватку сил.

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4. Совершать покупки

Исследования психологов из Университета Миннесоты показали, что на голодный желудок приобретается на 64% больше товаров (порой ненужных), чем на сытый. Причём это касается не только продуктов питания.

5. Обсуждать важные вопросы с коллегами и друзьями

Голодный желудок влияет на эмоциональность и самоконтроль. Любая «нейтральная» фраза близкого может стать для вас неприятной, когда вы не поели. Окружение в этом случае действует на вас раздражающе.

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Поэтому, прежде чем вести деловые переговоры, утолите свой аппетит или проведите их за обедом в ресторане.

Но не стоит торопиться есть всё, что есть в холодильнике, чтобы утолить голод. Есть ряд продуктов, которые могут нанести вред, если вы долго не трапезничали.

Какую еду нельзя употреблять на пустой желудок?

Кофе

Для многих кофе с утра — стандартный утренний ритуал. Но в дополнение к резкому повышению уровня кортизола в начале дня употребление кофейного напитка также может вызвать проблемы со здоровьем кишечника, если он попадает в желудок без еды.

Евгений Белоусов врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кофе стимулирует выработку желудочной кислоты, поскольку содержит её в себе большое количество. Вместо этого рекомендуется употреблять этот напиток после завтрака, чтобы предотвратить слишком резкий пик уровня кортизола по утрам и уменьшить любые желудочно-кишечные проблемы.

Жевательная резинка

В процессе жевания резинки вырабатывается большое количество желудочной кислоты. Последствиями этого могут быть вздутие живота, изжога, тошнота и общий дискомфорт.

Высокий уровень желудочной кислоты может также увеличивать риск некоторых заболеваний, таких как пептические язвы и желудочно-кишечные кровотечения.

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Острая еда

Острые специи раздражают слизистую оболочку желудка, вызывая его расстройство. Выпить немного йогурта или молока перед особенно острой едой — отличный способ уменьшить любое желудочно-кишечное расстройство, так как молочные продукты очень хорошо покрывают слизистую оболочку желудка, защищая её от негативного воздействия специй.

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