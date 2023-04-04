Как научиться танцевать восточные танцы? Видеоурок для новичков

Этот стиль зародился в Древнем Египте, но популярность во всём мире обрёл лишь в ХХ веке.

В 1926 году ливанская актриса Бадия Масабни открыла в Каире ночной клуб Opera Casino. Она стала популяризатором танца живота в том виде, в котором мы его знаем сегодня. Бадия внесла в европейский сольный танец восточную технику, и результат возымел колоссальный успех. Сегодня вы освоите этот уникальный стиль и разучите базовые движения.

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Основные элементы – движения бёдрами, грудью и плечами в разные стороны и по различным траекториям, а также волны руками. Попробуйте сначала каждый элемент по отдельности, а как освоите, можете переходить к их совмещению, и у вас уже получится полноценный танец. Смотрите видеоурок от хореографа Анны Марковой и повторяйте за ней!

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