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Восточные танцы для начинающих: как научиться танцевать танец живота — видеоинструкция

Как научиться танцевать восточные танцы? Видеоурок для новичков
Анна Маркова Виктор Обморнов
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Как научиться танцевать восточные танцы?
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Этот стиль зародился в Древнем Египте, но популярность во всём мире обрёл лишь в ХХ веке.

В 1926 году ливанская актриса Бадия Масабни открыла в Каире ночной клуб Opera Casino. Она стала популяризатором танца живота в том виде, в котором мы его знаем сегодня. Бадия внесла в европейский сольный танец восточную технику, и результат возымел колоссальный успех. Сегодня вы освоите этот уникальный стиль и разучите базовые движения.

Вдохновляющие цитаты для тех, кто давно хотел заняться танцами, но до сих пор не решился, ищите по ссылке.

Основные элементы – движения бёдрами, грудью и плечами в разные стороны и по различным траекториям, а также волны руками. Попробуйте сначала каждый элемент по отдельности, а как освоите, можете переходить к их совмещению, и у вас уже получится полноценный танец. Смотрите видеоурок от хореографа Анны Марковой и повторяйте за ней!

В предыдущем материале сделали видеоинструкцию для тех, кто хочет научиться танцевать вог.
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