Как мыслят стоик, киник, эпикуреец и какая философия вам ближе?

Софья Букасова нарративный психолог, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» В изучении античной философии есть огромный плюс – всё, о чём рассуждали философы, актуально и сейчас. И хотя названия школ пугают чрезмерной интеллектуальностью, их главные идеи просты и понятны. Постараемся не усложнять и примерить принципы разных школ на себя.



Киники

Они продвигали экстремальные идеи. Яркие представители кинизма – Антисфен, Керекид, Кратет и Диоген Синопский. Кинизм возник в V-IV веке до н.э., когда греческие полисы начали стремительно терять независимость, а былая экономическая и политическая стабильность утекала сквозь пальцы современников Антисфена.

Реакцией представителей этой философской школы на подобные процессы стал отказ от всего лишнего — семьи, общества, государства, религии. Киники установили дресс-код, который включал в себя лёгкий плащ, посох, чтобы путешествовать или отбиваться от врагов, суму для подаяний и начали проповедовать самоотречение.

Фото: istockphoto.com

Их мировоззрение опиралось на три основных понятия – аскесис, апедевсия и автаркия. Самым знакомым словом, возможно, покажется аскесис – это способность к избавлению от излишеств, самоизоляция и достаточно жёсткое ограничение потребностей, ведь всё внешнее нам не принадлежит, и только внутренняя свобода имеет ценность.

Именно кинизм оказал существенное влияние на формирование христианского аскетизма. Также представители этой философии были приверженцами идеи освобождения от религии и культуры, полагая, что, как это ни парадоксально, свободным и благодетельным можно быть только в случае отречения от внешних догм и условностей. Этот принцип киники и называли апедевсией.

Автаркия же – это умение существовать независимо от других. Антисфен и его последователи считали, что дружба, родственные связи или любые другие взаимоотношения не имеют ценности, а истинная свобода воспитывается в самоограничении и находит свою реализацию в грубом эгоизме.

Безусловно, киники подвергались критике за излишний аскетизм или даже маргинальность, которые проявлялись в их внешнем виде, а порой и в антисоциальном поведении. Например, Диоген Синопский, который по рассказам был весьма эксцентричен, разгуливал по улицам и плевал в богатых представителей греческого общества.

Фото: istockphoto.com

Если бы Антисфен Афинский вдруг переродился, например, в современного миллениала, то непременно уехал бы в Индию, проповедовал отказ от излишеств, богатства, тщеславия, устроил бойкот гаджетам, ортопедическим подушкам и плазменным телевизорам. Постепенно привлёк бы огромное количество последователей, которые были бы готовы построить ему дворец и осыпать золотом. Он же, скорее всего, спал бы на матрасе под звёздами и думал о том, как современный мир зациклился на материальном.

Стоики

Философия стоицизма возникла чуть позже – около 300-го года до н.э. Главные представители – Зенон, он же основатель, император Марк Аврелий, Эпиктет и Луций Анней Сенека. Развитию философии стоиков сопутствовали трудные времена. Жизнь была сложной – постоянные войны, эпидемии и природные катаклизмы. Единственное, что казалось логичным в постоянно меняющемся мире – это обрести стабильность внутреннюю.

Главная идея стоицизма заключается в том, что существует огромное множество неподвластных человеку вещей, но он всегда может контролировать свои мысли и действия, а значит, владеет собой.

Статуя Марка Аврелия на Капитолийском холме в Риме Фото: istockphoto.com

Эпиктет писал: «Людей мучают не вещи, а представления о них», соответственно, мы можем выбирать свои мысли и управлять ими. Стоики верили, что природа – высшая субстанция. Она определяет судьбу вселенной и каждого человека в отдельности. Изменить её нельзя, а можно лишь принять, как и все страдания. Важно, чтобы люди были добродетельны. Это главное счастье в жизни.

Стоиков критиковали за излишний детерминизм и уверенность в предопределённости судьбы, но именно они привнесли в философию так много психотерапевтических идей, например, самоанализ – необходимость каждый день заглядывать внутрь себя, спрашивать о важном и честно отвечать на вопросы.

Стоики рекомендовали всматриваться в лицо своим страхам и даже визуализировать самые пугающие варианты будущего. Они отмечали, что существуют факторы внешние, находящиеся за пределами нашей власти – это поведение других людей, их мысли, мотивации, привычки. А есть факторы, которые мы можем контролировать – свои собственные мысли, поступки и действия. Если попытаться уместить всю философию в одном слове, то, пожалуй, это будет самообладание.

Фото: istockphoto.com

Если бы Зенон родился в наше время, то, скорее всего, увлёкся бы медитацией, открыл бы свой ретрит где-нибудь на Миконосе, учил бы людей отлавливать мысли и стабилизироваться в нестабильных условиях. Или выбрал бы профессию когнитивно-поведенческого психолога и прославился своими многочисленными книгами о самоконтроле.

Эпикурейцы

Они уважали и пропагандировали удовольствие, но не совсем в той парадигме, которая привычна для современного человека. Эпикурейство возникло в IV веке до н.э. Представители – Эпикур (по имени которого философия и получила название), Вергилий, Варий, Полистрат. Сегодня с эпикурейством ассоциируется слово гедонизм. На самом деле, Эпикур хоть и говорил об удовольствии и наслаждении, не ратовал за чревоугодие, излишества или ничегонеделанье, в чём его часто упрекали современники.

Эта философия базируется на стремлении к атараксии, то есть независимости от боли и страданий. Удовольствие в этом контексте является лишь способом от них избавиться. Причём наслаждения в эпикурействе всегда ограничены, ведь если потреблять пищу без остановки, то привести это может лишь к болезням ЖКТ, а не к бесконечному счастью.

Фото: istockphoto.com

Удовольствия по Эпикуру бывают двух типов. Активные – те, что мы получаем в деятельности, и статические, или удовольствия в определённом состоянии. Например, когда у вас отсутствует тревога – это и есть атараксия. К такому состоянию, по Эпикуру, стоит стремиться. Здесь соединяются пребывание в спокойствии и отсутствие страдания.

Эпикур пропагандировал так называемый тетрафармакон – четыре лекарства, которые могут помочь человеку прожить полную и счастливую жизнь. По сути, это заповеди эпикурейства:

не бойся богов;

не бойся смерти (ведь мы не сталкиваемся со своей собственной смертью, только с уходом других людей);

страдание можно перенести;

счастье достижимо.

Эпикурейцы ценили дружбу и то тепло, которое можно получить в общении с приятным человеком, выступали против бессмысленного потребления и порицали неестественные удовольствия, вроде тщеславия или богатства.

Как мы уже упоминали, современники Эпикура критиковали его за стремление к наслаждениям и идее неблагоговения перед богами, обвиняли в чревоугодии и распущенности. Сам философ при этом жил достаточно скромно.

Фото: istockphoto.com

Если бы Эпикур был нашим современником, то у него обязательно был бы лайфстайл-блог с фотографиями еды, предзакатного Самоса и постельного белья из переработанного льна, но он пропагандировал бы минимализм, экологичность и, возможно, первым написал бы книгу-бестселлер про магическую уборку и избавление от излишеств в гардеробе.

Каков вывод?

В контексте современности кинизм кажется немного экстремальным, хотя сама идея избавления от излишеств в эпоху перепотребления и перепроизводства логична. Мне симпатизируют эпикурейцы и их концепция нестрадания через удовольствие. Привлекательна и идея достижения состояний, свободных от тревоги, учитывая, что широкий спектр соответствующих расстройств захватывает людей в городах-миллионниках всё активнее и активнее.

Кажется, что гедонизм эпикурейства в сочетании с идеями стоицизма о внутреннем контроле мог бы стать отличной философской базой современного человека. Получается, что пресловутые идеи майндфулнесса, осознанности и наблюдения мыслей, проплывающих по реке сознания, были известны и разработаны ещё в античности, а новое – это действительно хорошо забытое старое.