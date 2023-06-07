Чудо-мяч. Как и зачем тренироваться с медболом?

Чтобы сделать тренировочный план интересным и эффективным, нужно изучить инвентарь и понять, что может пригодиться и как вы будете его применять. Мы продолжаем рассказывать про спортивное снаряжение. Сегодня мы поговорим про медбол.

Анна Мотина фитнес-тренер World Class Говоря простым языком – это тяжёлый мяч. Медболы бывают разного веса и конфигураций, встречаются модели и по 2 кг, и по 16. Снаряд может быть жёстким, по типу баскетбольного, а может, наоборот, иметь мягкую внешнюю прослойку. Также медбол бывает с ручками и без. Обычный круглый мяч является классикой и применим ко всем видам упражнений.

Для чего нужен медбол?

Анна Мотина: медбол предназначен для функциональных нагрузок. Он позволяет существенно разнообразить тренировочный процесс. Для домашних занятий он не особо актуален, а вот для зала или улицы – вполне.

Особенность работы с мячом в том, что можно прокачать не только силу и выносливость, но и ловкость. В стенах клуба не так-то просто подобрать упражнения на этот навык, а вот с медболом эта задача существенно упрощается.

Ко всему прочему снаряд приносит в тренировочный процесс элемент игры, что даёт дополнительную мотивацию. Это особенно актуально тем, кто давно тренируется и хочет разнообразия. Казалось бы, обычный мяч, но с ним даже классические скручивания могут заиграть новыми красками: поставьте перед собой батут под уклоном и в верхней точке кидайте медбол так, чтобы он отскакивал вам в руки.

Фото: istockphoto.com

Как правильно выбрать медбол?

Выбор веса – очень ответственный момент. Банальная, но неустаревающая истина – от этого напрямую зависит эффективность вашей тренировки. Берите медбол, исходя из задач, которые вы перед собой ставите. Например, для проработки мышц живота подойдёт мяч весом от 1 до 5 кг. Если хотите укрепить плечевой пояс, можно взять и потяжелее – 6–8 кг.

Отталкиваться стоит не только от упражнений, но и от физической подготовки. Если вы новичок, берите меньший вес, не прогадаете. В спортивном зале вопрос выбора стоит не очень остро, вы сможете попробовать разные мячи.

Помните, что медбол не отскакивает легко от поверхности. Это утяжелённый снаряд, а значит, им можно травмироваться, если правильно не рассчитать нагрузку. Первый подход стоит начать с минимального веса и дальше его увеличивать, если пробные повторения дались вам без труда.

Фото: istockphoto.com

Как заниматься с медболом?

Примерно так же, как с обычным мячом, при этом делая акцент на том, что снаряд тяжёлый. Если вы захотите бросить мяч вверх, нужно быть готовым к тому, что на вас сверху прилетят условные 10 кг. Их нужно поймать и ничего себе при этом не повредить. В самой технике нет ничего сложного, о ней мы подробнее расскажем ниже. Всё решает вес.

Допустим, упражнение, которое вы собираетесь сделать, состоит из двух основных движений, и, если первое вам удаётся выполнять с лёгкостью, это не значит, что так же просто будет со вторым. Подходите ко всему с умом и не перегружайте мышцы.

Фото: istockphoto.com

Какие группы мышц работают при тренировке с медболом?

Упражнений с медболом огромное множество на любой вкус, так что вы сможете проработать любую группу мышц. Можно выделить разве что плечевой пояс. Для него упражнений с утяжелённым мячом больше всего. Также очень качественно включаются в работу мышцы спины, пресс, грудь и руки.

Упражнения с медболом

Как мы уже сказали, медбол – максимально универсальный снаряд и отличный помощник в любой тренировке. Скручивания и отжимания – слишком просто для вас? Попробуйте добавить в уже привычные упражнения тяжёлый мяч, и вы поймёте, что ещё есть куда стремиться.

Скручивания

Техника выполнения

Исходное положение – лёжа, ноги согнуты в коленях, стопы на полу.

Возьмите в руки медбол и вытяните их над головой.

На выдохе плавно выполните скручивание, а мяч поставьте между стопами.

На вдохе возьмите мяч в руки, вытяните их и медленно вернитесь в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Русские скручивания

Техника выполнения

Исходное положение – сидя, ноги согнуты в коленях, спина прямая. Корпус слегка отклоните назад.

В руки возьмите медбол.

Поверните корпус влево и коснитесь медболом пола слева от вас.

Затем поверните корпус вправо и сделайте то же самое.

Дышите ровно.

Фото: istockphoto.com

Подъём таза с опорой на мяч

Техника выполнения

Исходное положение лёжа, ноги согнуты в коленях и стоят на медболе.

На выдохе оторвите таз от пола и поднимите его вверх, сохраняя при этом баланс на мяче.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполняйте движения медленно, чем выше вы будете поднимать таз, тем лучше.

Фото: istockphoto.com

Бросок мяча в стену

Техника выполнения

Исходное положение – стоя с мячом в руках.

Слегка согните ноги, одну из них можете поставить чуть вперёд, чтобы лучше держать равновесие.

Бросьте мяч в стену так, чтобы он отскочил.

После этого поймайте его обратно в руки.

Можно поставить батут и бросать мяч в него, если от стены медбол плохо отскакивает.

Фото: istockphoto.com

Бросок мяча в пол

Техника выполнения

Исходное положение – стоя, мяч в руках.

Бросьте мяч в пол с такой силой, чтобы он отскочил обратно вам в руки.

Как и в предыдущем упражнении, можно использовать батут, чтобы слегка упростить задачу. Но приготовьтесь к тому, что ловить мяч станет сложнее.

Фото: istockphoto.com

Отжимания с опорой на мяч

Техника выполнения

Исходное положение – в планке на кистях. Одна рука упирается в пол, а вторая находится на мяче.

На вдохе согните руки в локтях и опуститесь вниз.

На выдохе выполните отжимание и вернитесь в исходное положение.

После этого перекатите мяч к другой руке и повторите.

Фото: istockphoto.com

Анна Мотина: чтобы включить в работу всё тело, попробуйте комбинировать движения. Так, к обычным приседаниям можно добавить бросок мяча в стену во время подъёма из положения приседа.