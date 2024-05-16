Модные солнечные очки — 2024: 5 трендовых форм, цвета и материалы оправы

Солнцезащитные очки — акссесуар, который сегодня служит не только для защиты глаз, но и выполняет важные модные функции. Эта деталь способна преобразить внешность и дополнить стиль. Сделать его более интересным.

К сожалению, справиться с этой ролью очкам удаётся не всегда. А всё потому, что чаще всего их выбор осуществляется бездумно. Многие покупают первую попавшуюся модель и носят её годами, считая универсальной. Некоторые, наоборот, гонятся за трендовыми новинками, но даже не задумываются о том, подходит ли данная форма именно им.

Разбираем список актуальных моделей солнцезащитных очков вместе со стилистом.

Ольга Денега fashion-эксперт Shopping Live «Предлагаю немного узнать о модной истории солнцезащитных очков, чтобы вдохновиться и найти в модных списках сезона весна-лето 2024 свою идеальную форму».

История солнцезащитных очков

Первые солнечные очки создал Сэм Фостер ещё в 1929 году. Почти сразу же появились «авиаторы» — модель, придуманная для пилотов, которая со временем стала хитом. Сегодня это бессмертная классика.

Позднее дизайнеры показали миру очки круглой формы, и много экспериментировали с их оправой, добавляя то яркие цвета, то цветочный декор.

Фото: Oleh_Slobodeniuk / istockphoto.com

В 50-е годы появилась форма «кошачий глаз» — более сексуальная модель, набравшая популярность во многом благодаря актрисам Мэрилин Монро и Одри Хепбёрн. Однако тогда большинство людей использовало очки не как стильный аксессуар, а как защиту от солнца на пляжах, горнолыжных склонах и при вождении автомобиля.

В 60-х годах в моде были оправы из винила, пластика и металла. Свет увидел новые формы: «вайфарер», который напоминает трапецию, и более женственный скруглённый «манхеттен».

Десятилетием позже стали популярны почти прозрачные стёкла пастельных тонов, которые особенно органично смотрелись в образах «хиппи». Очки 80-х и 90-х были их прямой противоположностью: модели отличали острые углы, тёмные и неоновые цвета, маленькие линзы.

Затем пользовались спросом солнцезащитные аксессуары с логотипами, а сейчас производители дают возможность найти почти любые вариации очков для самых разных стилей и случаев.

Тренды солнечных очков — 2024

Модные тенденции этого сезона позволяют каждому выбрать очки на свой вкус. В тренде массивные овальные оправы. В особенности из цветного пластика. Они создают яркие и непривычные образы, которые точно притянут восхищённые взгляды прохожих. Если повышенное внимание вам не нужно, выбирайте овальную форму без гипертрофированного объёма и массивности.

Очки овальной формы befree, 599 руб. Фото: befree

Актуальны в этом сезоне и квадратные формы в металлической окантовке или цветной пластиковой оправе. Крупный аксессуар придаст вам загадочности и даже эпатажности. Это отличный способ почувствовать себя голливудской звездой.

Квадратные очки Furla, 17 789 руб. / Lamoda Фото: Furla

На пике популярности также трапециевидные двухцветные очки. Они добавляют свежести в аутфит. Интересная геометрия и необычный окрас сделают образ более лёгким, но не перетянут внимание на себя.

Трапециевидные двухцветные очки Passegiata, 2999 руб. / shoppinglive Фото: shoppinglive

Одна из самых популярных оправ — «кошачий глаз» — тоже остаётся востребованной. Причём как в классическом виде, так и с утолщёнными смягчёнными углами. Здесь может быть лаконичный чёрный пластик или яркие расцветки.

ОЧКИ ФОРМЫ «КОШАЧИЙ ГЛАЗ» С КРИСТАЛЛАМИ LIME, 2599 руб. Фото: LIME

Для мужчин беспроигрышным вариантом остаются «авиаторы». Они отлично вписываются как в строгий, так и в повседневный образ. Если вы хотите выглядеть брутально, выбирайте эту форму. Дерзкий образ «авиаторы» тоже поддержат на ура.

Классические «авиаторы» Zarina, 999 руб. Фото: Zarina

Из материалов оправы сегодня чаще всего встречаются пластик, металл и ацетат – лёгкий, устойчивый к царапинам и термостойкий сплав. В палитре красок стабильно лидируют чёрный и коричневый. Однако уместны в этом сезоне и двухцветные оправы, а также очки с орнаментом. Например, с «черепаховым» принтом.

Для более расслабленных и непосредственных образов можно выбрать модели пастельных оттенков. Например, голубого или розового. Кстати, цветными могут быть не только оправы. Коричневые, жёлтые и розовые стёкла тоже выглядят стильно, когда становятся ярким акцентом в монохромных образах или сочетаются по тону с другими элементами лука.

Как выбрать подходящие солнечные очки?

При выборе солнцезащитных очков в первую очередь нужно учитывать особенности своей внешности. Например, если человек крупный и черты его лица такие же, то оправы очков лучше выбирать массивные. Они будут выглядеть органично, помогут сбалансировать пропорции.

Если внешность изящная, то гармоничнее для неё очки в металлической оправе — тонкой, не перегружающей образ.

Не забывайте учитывать и то, насколько аксессуар защищает глаза от излучения. Узкие трендовые очки хороши лишь для фотосессий и нестандартных образов. От УФ-лучей они совсем не защищают.

Очки нужно выбирать под масштабность и линии внешности (на фото — модель «авиатор» LIME) Фото: LIME

Для отдыха под солнцем стоит обзавестись аксессуаром с широкими линзами и высокой степенью затемнения или зеркальным внешним покрытием. Для вождения и отдыха у воды лучше предпочесть линзы с поляризацией. Они снизят отблески на воде и других светоотражающих предметах. А для пасмурных дней или периодов умеренного излучения подойдут и очки с цветными или градиентными стёклами.

Лучшим решением будет приобрести несколько вариантов этого аксессуара. Например, для обычных прогулок, посещения пляжа и вождения. Это позволит не только подобрать для каждого случая нужные линзы, но и собрать более разноплановые и актуальные аутфиты.

Острый тренд — двухцветные очки (на фото — очки Seleva / Lamoda) Фото: Seleva

Как стильно носить солнечные очки?

Для делового стиля лучше всего подойдут аксессуары лаконичных классических форм в сдержанных оттенках. Например, чёрном. К строгому костюму можно добавить всем известные «авиаторы» или «броулайнеры», у которых заметна верхняя часть оправы, но почти невидима нижняя. Они не будут притягивать слишком много внимания и станут деликатным, но стильным штрихом.

К кэжуал-аутфитам идеально подойдут очки в стиле Виктории Бекхэм — крупная прямоугольная или чуть скруглённая снизу оправа с массивной перемычкой. Они смотрятся уместно как со сдержанным платьем, так и с ярким кардиганом или базовой футболкой.

Ещё в повседневных луках открывается простор для воображения. Попробуйте разнообразить привычные комплекты яркой овальной оправой или необычными шестиугольными линзами. Можно использовать также цветные или принтованные очки. Только убедитесь, что их цвет перекликается с палитрой аутфита. Например, коричневую сумку можно поддержать пятнистым узором на дужках, а акцентную юбку — цветом линз или градиентом того же оттенка на оправе.

Чёрный цвет и лаконичная форма — выбор для рабочих будней (очки befree) Фото: befree

Для торжественных мероприятий стоит отдать предпочтение «кошачьему глазу» — эти очки позволят вам стать воплощением элегантности и стиля. Такую оправу можно носить не только с вечерними платьями и костюмами, но и с летними сарафанами или джинсами — эта модель сделает более женственными даже самые простые комплекты.

Романтические образы, но уже иного настроения, можно создать и с помощью других моделей. Попробуйте надеть к воздушной блузке очки овальной формы с объёмной пластиковой оправой или квадратный вариант с металлическими дужками и розовыми линзами — аутфит сразу будет смотреться по-новому.

А вот для бунтарских луков можно надеть и дерзкие узкие оправы — как прямоугольные, так и скруглённые. Особенно интересно они будут смотреться с кожаными вещами, многослойными образами и контрастной одеждой. Например, с мини-юбкой, оверсайз-свитшотом и грубыми ботинками.

Солнечные очки сегодня — неотъемлемая часть модного образа. С их помощью можно как дополнить наряд, так и кардинально изменить его настроение. Помните, что в первую очередь оправа должна комфортно ощущаться на лице, и не бойтесь экспериментировать в поисках аксессуара, который подойдёт именно вам.