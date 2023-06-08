Учёные нашли способ, как контролировать уровень сахара с помощью упражнений

Спорт во второй половине дня может оказаться ключевым фактором в контроле уровня сахара у людей с диабетом 2 типа, согласно новым исследованиям.

Учёные Brigham and Women's Hospital совместно с Look AHEAD выяснили, что пациенты, занимающиеся физической активностью во второй половине дня, смогли лучше контролировать уровень глюкозы в крови в сравнении с другими группами.

Команда проанализировала данные более 2 400 участников. На протяжении эксперимента они носили специальные устройства для измерения активности.

Также те, кто занимался спортом после обеда, смогли сократить приёмы гипогликемических препаратов. Однако стоит отметить, что результаты имеют некоторые ограничения и не учитывают такие факторы, как сон и питание.

Данное открытие имеет фундаментальное значение для разработки индивидуальных программ ухода и лечения пациентов с диабетом. Дальнейшее изучение позволит экспериментально проверить результаты и выяснить основные механизмы, влияющие на связь между временем суток и уровнем сахара в крови. Успех в данной области позволит разработать конкретные и индивидуальные рекомендации для пациентов с диабетом. Это, в свою очередь, поможет более эффективно управлять своим состоянием.