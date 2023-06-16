Инженер изобрёл велосипед с треугольными колёсами. Прокатились бы на таком?

Велосипед — один из любимых средств передвижения многих людей, особенно в летнее время. В социальных сетях завирусился его новый вид. Теперь он с треугольными колёсами. Изобретение создал инженер Сергей Гордиев. Для этого он взял образец транспорта, представленный во время мероприятия Burning Man в 2012 году.
Треугольный велосипед
Фото: Кадр из видео
В основе всего лежит Рёло. Чтобы его построить, необходимо начать с обычного равностороннего треугольника. Затем проводится кривая, соединяющая две противоположные вершины. Таким образом создаются контурные точки, которые находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. При вращении образуется площадь, практически полностью совпадающая с площадью квадрата.
Идея Сергея Гордиева следующая:
Почему бы не использовать этот принцип для колёс? Ведь треугольник Рёло является самой известной кривой постоянной ширины, которая не является кругом, в отличие от обычных шин.
Таким образом был создан необычный велосипед, который движется намного плавнее, чем это можно представить. В том числе благодаря двойному амортизатору, способному сглаживать удары на поворотах. Подобный вид транспорта не будет самым удобным в использовании, однако он точно привлечёт к себе внимание на улицах города.
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