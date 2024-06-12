Джуд Беллингем стал лицом бренда нижнего белья от Ким Кардашьян

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем принял участие в фотосессии, направленной на продвижение бренда нижнего белья от известной модели Ким Кардашьян. На фото футболист предстал практически полностью обнажённым.

Фото: skims.com

Напомним, минувший сезон стал первым для 20-летнего Беллингема в составе «Реала». До этого английский полузащитник также выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Бирмингем».

Сейчас футболист находится в расположении сборной Англии, которая готовится к началу чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии. В первом матче на турнире англичане сыграют с Сербией в ближайшее воскресенье, 16 июня. Начало встречи в группе C запланировано на 22:00 по московскому времени.

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