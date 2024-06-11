Эд Ширан объяснил, почему уже 10 лет не пользуется смартфоном и соцсетями

Артист решил отказаться от гаджета по необычной причине. 33-летний Эд Ширан в новом интервью рассказал, что идея полностью убрать из своей жизни смартфон и социальные сети пришла ему в голову в декабре 2015 года. Тогда музыкант осознал, что тратит слишком много времени на соцсети, а постоянные уведомления и чувство вины за невозможность ответить всем оказывает сильное влияние на его эмоциональное состояние.

Мне кажется, я пользовался одним номером лет с 15. После того как я стал знаменитым, у меня в телефоне появились тысячи новых контактов. Люди постоянно писали мне сообщения, я бесконечно с кем-то общался. Все ждали, что я отвечу, а молчание расценивалось как грубость, — поделился певец.

Тогда Эд решил, что настало время оградить себя от бесконечных переживаний. Он полностью отказался от смартфона. Теперь написать Ширану можно только по электронной почте. Ящик артист проверяет раз в неделю, а остальное время предпочитает тратить на живое общение.

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