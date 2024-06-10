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Жара или похолодание? Гидрометцентр уточнил прогноз погоды в Москве на неделю

Жара или похолодание? Гидрометцентр уточнил прогноз погоды в Москве на неделю
Гидрометцентр уточнил прогноз погоды в Москве
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Специалисты Гидрометцентра России опубликовали уточнённый прогноз погоды в Москве на текущую неделю.

Напомним, в среду, в День России, на столицу обрушится мегаливень. Как отмечает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, за день выпадет половина всей июньской нормы: до 41 миллиметра. Также местами прогнозируются грозы, град и усиление ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит +23…+25 градусов.

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В четверг, 13 июня, характер погоды существенно не изменится, но интенсивность осадков уменьшится. Синоптики обещают +22…+24 градуса днём.

В пятницу и субботу местами ожидаются кратковременные дожди, а в воскресенье осадки обойдут Москву стороной. Температура воздуха днём составит от +21 до +27 градусов.

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