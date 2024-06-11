В Москве состоялся Красочный забег: самые яркие фотографии этого дня

В столице уже в десятый раз прошёл один из самых ожидаемых стартов этого сезона. Красочный забег собрал около 5400 участников, которые преодолели четыре яркие зоны протяжённостью пять километров.

Красочный забег – это единственная дистанция Бегового сообщества, где не играет значение время, за которое участник преодолел маршрут. На финише фиксируются результаты только трёх самых быстрых спортсменов среди мужчин и женщин.

Уже по сложившейся традиции спортсмены вышли на старт Красочного забега в ярких и креативных костюмах. В этот раз дистанцию бежали участники в костюмах динозавров, героев русских сказок, рыцарей, летучих мышей и многих других. Быстрее остальных пять километров пробежали:

Мужчины

Дмитрий Неделин (14 мин. 18 сек.)

Иван Панфёров (14 мин. 41 сек.)

Роман Ткачук (14 мин. 55 сек.)

Женщины

Юлия Конякина (16 мин. 43 сек.)

Анна Бойнова (17 мин. 19 сек.)

Елена Калашникова (17 мин. 55 сек.)

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