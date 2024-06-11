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В Москве состоялся Красочный забег: самые яркие фотографии этого дня

В Москве состоялся Красочный забег: самые яркие фотографии этого дня
В Москве прошёл Красочный забег
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В столице уже в десятый раз прошёл один из самых ожидаемых стартов этого сезона. Красочный забег собрал около 5400 участников, которые преодолели четыре яркие зоны протяжённостью пять километров.

Красочный забег – это единственная дистанция Бегового сообщества, где не играет значение время, за которое участник преодолел маршрут. На финише фиксируются результаты только трёх самых быстрых спортсменов среди мужчин и женщин.

Уже по сложившейся традиции спортсмены вышли на старт Красочного забега в ярких и креативных костюмах. В этот раз дистанцию бежали участники в костюмах динозавров, героев русских сказок, рыцарей, летучих мышей и многих других. Быстрее остальных пять километров пробежали:

Мужчины

  • Дмитрий Неделин (14 мин. 18 сек.)
  • Иван Панфёров (14 мин. 41 сек.)
  • Роман Ткачук (14 мин. 55 сек.)

Женщины

  • Юлия Конякина (16 мин. 43 сек.)
  • Анна Бойнова (17 мин. 19 сек.)
  • Елена Калашникова (17 мин. 55 сек.)

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