В Москве состоялся Красочный забег: самые яркие фотографии этого дня

В столице уже в десятый раз прошёл один из самых ожидаемых стартов этого сезона. Красочный забег собрал около 5400 участников, которые преодолели четыре яркие зоны протяжённостью пять километров.
Красочный забег – это единственная дистанция Бегового сообщества, где не играет значение время, за которое участник преодолел маршрут. На финише фиксируются результаты только трёх самых быстрых спортсменов среди мужчин и женщин.
Уже по сложившейся традиции спортсмены вышли на старт Красочного забега в ярких и креативных костюмах. В этот раз дистанцию бежали участники в костюмах динозавров, героев русских сказок, рыцарей, летучих мышей и многих других. Быстрее остальных пять километров пробежали:
Мужчины
- Дмитрий Неделин (14 мин. 18 сек.)
- Иван Панфёров (14 мин. 41 сек.)
- Роман Ткачук (14 мин. 55 сек.)
Женщины
- Юлия Конякина (16 мин. 43 сек.)
- Анна Бойнова (17 мин. 19 сек.)
- Елена Калашникова (17 мин. 55 сек.)
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