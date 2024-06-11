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В России растёт заболеваемость «малой чумой» — болезнь может передаваться комарами

В России растёт заболеваемость «малой чумой» — болезнь может передаваться комарами
В России растёт заболеваемость «малой чумой»
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В России фиксируется рост заболеваемости туляремией — опасной инфекцией, которая может передаваться через укусы кровососущих насекомых и млекопитающих, например, грызунов. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили терапевт Елена Малышева и её соведущий, аллерголог и иммунолог Андрей Продеус.

По словам экспертов, болезнь также называют «малой чумой». В группе риска находятся сельские жители, работники сельского хозяйства, поскольку они чаще контактируют с комарами и другими кровососущими насекомыми.

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От заражения до появления первых симптомов туляремией в среднем проходит 3–7 дней. На начальной стадии могут проявиться такие признаки, как повышение температуры тела до 38–40 градусов и выше, снижение аппетита, слабость, головная боль, снижение давления, нарушения сна, мышечные боли, повышенная потливость, особенно по ночам.

Вероятность летального исхода при отсутствии лечения составляет 5–15%, при проведении необходимой терапии — 1–3%.

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