Новые испытания и поражения: 27 спортсменов покинули шоу «Титаны»

Испытания нового выпуска шоу «Титаны» отправили домой сразу 27 спортсменов. В этот раз за возможность пройти дальше атлеты боролись тройками. Первыми выступили капитаны лучших команд прошлой серии – они соревновались за приоритет в испытании.

Затем спортсменам предстояло показать силы в упражнении с цилиндром. Нужно было дольше остальных простоять на снаряде на одной ноге. Проигравшей оказалась команда Анатолия Надратовского. В финальном испытании было несколько поединков. Часть спортсменов проходила его на песке, а часть – на воде. Тройки атлетов должны были завладеть мячом и удерживать его в течение раунда. Порядок выбора соперников определяла жеребьёвка. Таким образом, по результатам этих испытаний из проекта выбыли:

Никита Комаров, Алексей Зайцев, Светлана Медведева, Роман Терский, Сергей Кузнецов, Карина Асмус, Иван Василич, Дмитрий Сычёв, Ирина Алексеева, Юлия Тришкина, Сеймур Рзаев, Андрей Лактанов, Александр Колосков, Владимир Вострецов, Джавид Рзаев, Валерий Юшкевич, Руслан Гизоев, Арсений Жуйков, Денис Саратов, Свет-Амур Мондезир Кристиан Джонсон, Мария Пытина, Аарон Вирабян, Артём Тарасов, Артур Юсупов, Олег Кольвах, Антон Попов, Кристина Юдичева.

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