Стоматолог объяснил, почему домашние наборы для отбеливания зубов могут быть опасными

Стоматолог Смита Мехра призывает людей быть особенно осторожными при использовании наборов для отбеливания зубов, купленных в интернете. Они могут быть опасны для здоровья.

По словам эксперта, такие наборы способны повредить эмаль из-за высокого уровня перекиси водорода — некоторые из них содержат в 300 раз больше допустимой безопасной нормы. Это может привести к ожогам дёсен и кариесу, что в тяжёлых случаях может спровоцировать выпадение зубов.

Повреждённые дёсны или изношенная зубная эмаль могут привести к целому ряду более серьёзных стоматологических заболеваний.

Смита Мехра отмечает, что большинство наборов для отбеливания зубов безопасны, но риски всё равно существуют. Лучше всего, по её словам, провести процедуру по отбеливанию зубов у стоматолога.

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