Шесть признаков указывают на то, что вам следует отдохнуть от тренировок

Спорт важен для здоровья и помогает поддерживать хорошую физическую форму, но регулярные тренировки также утомляют организм. Эксперты рассказали о признаках, которые сигнализируют о том, что вашему телу нужен перерыв.

Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным спортсменом или любителем, дни отдыха являются такой же важной частью вашего тренировочного плана, как и дни физической активности. Только тогда мышцы могут восстанавливаться и устойчиво расти.

Если вы видите эти признаки, вам следует сделать перерыв:

боль в мышцах, особенно если она сильная и длится больше нескольких дней;

вам не хочется тренироваться — психика или эмоции показывают вам, что сегодня лучше бы отдохнуть;

симптомы простуды — это явные признаки, что вам следует сделать перерыв, чтобы ещё больше не навредить организму;

мышечные судороги — это свидетельствует о сильном напряжении;

несложные упражнения кажутся вам трудными;

вы не можете и дня без тренировки — это может указывать на спортивную зависимость.

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