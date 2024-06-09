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Шесть признаков указывают на то, что вам следует отдохнуть от тренировок

Шесть признаков указывают на то, что вам следует отдохнуть от тренировок
Вам следует отдохнуть от тренировок
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Спорт важен для здоровья и помогает поддерживать хорошую физическую форму, но регулярные тренировки также утомляют организм. Эксперты рассказали о признаках, которые сигнализируют о том, что вашему телу нужен перерыв.

Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным спортсменом или любителем, дни отдыха являются такой же важной частью вашего тренировочного плана, как и дни физической активности. Только тогда мышцы могут восстанавливаться и устойчиво расти.

Если вы видите эти признаки, вам следует сделать перерыв:

  • боль в мышцах, особенно если она сильная и длится больше нескольких дней;
  • вам не хочется тренироваться — психика или эмоции показывают вам, что сегодня лучше бы отдохнуть;
  • симптомы простуды — это явные признаки, что вам следует сделать перерыв, чтобы ещё больше не навредить организму;
  • мышечные судороги — это свидетельствует о сильном напряжении;
  • несложные упражнения кажутся вам трудными;
  • вы не можете и дня без тренировки — это может указывать на спортивную зависимость.
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