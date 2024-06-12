Исследование: люди, которые не едят эти три продукта, склонны к вспышкам агрессии

Если вы склонны ругаться с людьми, возможно, виноват не ваш характер, а ваша диета. Учёные из Пенсильванского университета обнаружили, что у людей, которые едят определённые продукты, реже случаются приступы агрессии.

Оказалось, что снизить агрессивное поведение помогают омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, льняном семени и грецких орехах. К такому выводу команда пришла, проанализировав более 20 исследований. Причём эффект наблюдается уже через две недели после употребления продуктов.

Ранее было доказано, что омега-3 улучшает функции мозга, поэтому авторы предположили, что эти жирные кислоты могут улучшить механизмы, которые не работают должным образом у людей с агрессивным поведением.

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