15 и 16 июня в Воронежской области пройдёт ночной ультрарейл CRAZY OWL 50

Шестой ночной ультрарейл соберёт около 2500 бегунов. С 15 по 16 июня в Воронежской области, в парке Белый Колодец состоится уникальный забег по живописным местам CRAZY OWL 50. Локация ночного трейла меняется каждый год, а перед стартом для всех атлетов и болельщиков устраивается грандиозное шоу.

В этом году для участников забега доступны две дистанции – 20 км или 50 км. Кроме того, выйти на старт могут и юные атлеты. Для детей предусмотрен маршрут протяжённостью 1 км. Впереди участников забега ждут живописные пейзажи, исторические места, водные преграды и невероятный рассвет на финише.

Ночной ультрарейл CRAZY OWL 50 Фото: Пресс-служба ночного ультрарейла CRAZY OWL 50

Наш ультрамарафон уже не первый год объединяет любителей бегового спорта. Участники забегов не только соревнуются в своих физических возможностях, но и заряжаются новыми силами и энергией в компании единомышленников на невероятно красивых локациях в окружении ночи. Это не просто спортивное соревнование — это настоящее приключение для всей семьи! — отметил ультрамарафонец и основатель проекта Running Heroes Russia Михаил Долгий.

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