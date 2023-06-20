Воздуха всего на пару суток: четверо миллиардеров пропали в батискафе в Атлантике

Поиски экспедиция длятся вторые сутки. Только недавно стало известно, что экипаж жив, но успеют ли найти путешественников до того, как у них закончится кислород, пока неизвестно. Миллионеры, которые стали пассажирами пропавшего батискафа, явно не ожидали оказаться в настоящем триллере.

Необычная экскурсия была организована с целью изучения затонувшего судна «Титаник». Путешествие стоило около 250 тысяч долларов. Поэтому неудивительно, что пассажирами оказались одни богачи. Среди них — Хэмиш Хардинг, британский миллиардер и заядлый путешественник (он даже побывал в космосе). Его приёмный сын подтвердил, что семья с нетерпением ждёт результата спасательной операции. Кроме него на борту находится пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном. Они являются представителями самой богатой семьи страны.

Ирландские издания сообщают, что ещё один член экипажа вышел на связь. Рори Голден — исследователь из Ирландии, отправил сообщение. По его словам, команда старается сохранять спокойствие и ждёт спасателей. Все на борту чувствуют себя удовлетворительно.

Остаётся надеяться, что поисковая операция пройдёт успешно и путешественники вернутся домой. Сейчас у них осталось воздуха всего на пару суток.

Этот сюжет заслуживает экранизации точно не меньше, чем история про затопление самого «Титаника».