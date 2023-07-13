Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Главная Lifestyle Новости

Как отдыхает самый богатый футболист мира: Лионель Месси показал фото с семейного отпуска

Как отдыхает самый богатый футболист мира: Лионель Месси показал фото с семейного отпуска
Лионель Месси показал фото с семейного отпуска
Аудио-версия:
Комментарии

Лионель Месси вместе с женой и детьми наслаждается летними днями. Они отправились в отпуск на Карибы. Красивыми снимками футболист поделился в своих социальных сетях.

Лионель Месси с семьёй

Лионель Месси с семьёй

Фото: @leomessi

На первой фотографии прекрасная компания предстала возле бассейна. Месси, его супруга Антонелла Рокуццо и трое сыновей: Матео, Тьяго и Чиро. На втором кадре влюблённые позируют в обнимку на фоне океана, лазурного неба и белоснежного песка. После завершения отпуска семья начнёт готовиться к переезду в Майами.

Лионель Месси с супругой Анотеллой Рокуццо

Лионель Месси с супругой Анотеллой Рокуццо

Фото: @leomessi

Напомним, 36-летний капитан сборной Аргентины покинул «Пари Сен-Жермен» в это летнее трансферное окно после двух успешных сезонов в столице Франции. Месяц назад Лионель принял предложение «Интер Майами», отклонив мегаденежное предложение от клуба «Аль-Хиляль». Футболист мог заключить контракт на три года за 150 млрд рублей.

Читайте также:
Что означают татуировки Месси? Разбираем каждую
Что означают татуировки Месси? Разбираем каждую
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023