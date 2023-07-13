Как отдыхает самый богатый футболист мира: Лионель Месси показал фото с семейного отпуска

Лионель Месси вместе с женой и детьми наслаждается летними днями. Они отправились в отпуск на Карибы. Красивыми снимками футболист поделился в своих социальных сетях.

Лионель Месси с семьёй Фото: @leomessi

На первой фотографии прекрасная компания предстала возле бассейна. Месси, его супруга Антонелла Рокуццо и трое сыновей: Матео, Тьяго и Чиро. На втором кадре влюблённые позируют в обнимку на фоне океана, лазурного неба и белоснежного песка. После завершения отпуска семья начнёт готовиться к переезду в Майами.

Лионель Месси с супругой Анотеллой Рокуццо Фото: @leomessi

Напомним, 36-летний капитан сборной Аргентины покинул «Пари Сен-Жермен» в это летнее трансферное окно после двух успешных сезонов в столице Франции. Месяц назад Лионель принял предложение «Интер Майами», отклонив мегаденежное предложение от клуба «Аль-Хиляль». Футболист мог заключить контракт на три года за 150 млрд рублей.