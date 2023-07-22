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Туристы массово впадают в спячку. Этот необычный тип отдыха становится всё популярнее

Туристы массово впадают в спячку. Этот необычный тип отдыха становится всё популярнее
Этот необычный тип отдыха становится популярнее
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Сонный туризм в последнее время опережает по популярности пляжный отдых или поездки в экзотические страны. Нестабильность в мире показала человечеству ценность самого простого вида отдыха. Поэтому многие отели вкладывают средства не в развитие ресторанного сервиса или ассортимента СПА-услуг, а в качественные атрибуты сна.

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Отель Park Hyatt в Нью-Йорке теперь предоставляет для бронирования номера люкс с кроватью, которая оснащена искусственным интеллектом. Такое оборудование обеспечивает комфортное засыпание и пробуждение, отслеживая состояние человека во время сна.

А номера в лондонском отеле Zedwell спроектированы так, чтобы гость смог полностью отключиться от окружающего мира и хорошо отдохнуть. Комнаты оснащены инновационной звукоизоляцией, внутри нет отвлекающих факторов. К услугам гостей — сбалансированные питание, спортзал, духовные практики.

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