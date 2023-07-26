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Москва примет отборочный этап чемпионата мира по вейксёрфингу

Москва примет отборочный этап чемпионата мира по вейксёрфингу
В Москве пройдёт отборочный этап CWSA 2023
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30 июля в московской акватории Большого Строгинского затона, в зоне отдыха «Берёзы Парк», пройдёт международный турнир CWSA Ingrad Wakesurf Cup – 2023.

Международный турнир CWSA Ingrad Wakesurf Cup — 2023

Международный турнир CWSA Ingrad Wakesurf Cup — 2023

Фото: Пресс-служба

Лучшие российские райдеры вместо со спортсменами из Южной Кореи, Японии и Беларуси поборются не только за звание победителя, но и за рейтинговые очки в отборе на чемпионат мира CWSA. Он состоится в октябре в Сеуле.

Соревнования пройдут в двух категориях – профессионалы (Pro) и любители (Amateurs). Зрителей ждёт обширная развлекательная программа: мастер-класс по паркуру, пляжный волейбол, живая музыка, фотовыставка, детская анимация. Гвоздём программы обещают стать шоу-заезды с участием селебрити, имена которых пока держатся в секрете.

Международный турнир CWSA Ingrad Wakesurf Cup — 2023

Международный турнир CWSA Ingrad Wakesurf Cup — 2023

Фото: Пресс-служба

С расписанием CWSA Ingrad Wakesurf Cup — 2023 можно ознакомиться ниже:

  • 9:00-13:00 – заезды любителей;
  • 13:00-13:30 – церемония открытия;
  • 14:00-18:00 – заезды профессионалов;
  • 18:00-19:00 – фан-заезд звёзд;
  • 19:00-20:00 – церемония награждения;
  • 20:00-21:30 – live music.

Полная трансляция мероприятия будет доступна на странице мероприятия в соцсетях.

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