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Москва примет отборочный этап чемпионата мира по вейксёрфингу

30 июля в московской акватории Большого Строгинского затона, в зоне отдыха «Берёзы Парк», пройдёт международный турнир CWSA Ingrad Wakesurf Cup – 2023.

Международный турнир CWSA Ingrad Wakesurf Cup — 2023 Фото: Пресс-служба

Лучшие российские райдеры вместо со спортсменами из Южной Кореи, Японии и Беларуси поборются не только за звание победителя, но и за рейтинговые очки в отборе на чемпионат мира CWSA. Он состоится в октябре в Сеуле.

Соревнования пройдут в двух категориях – профессионалы (Pro) и любители (Amateurs). Зрителей ждёт обширная развлекательная программа: мастер-класс по паркуру, пляжный волейбол, живая музыка, фотовыставка, детская анимация. Гвоздём программы обещают стать шоу-заезды с участием селебрити, имена которых пока держатся в секрете.

Международный турнир CWSA Ingrad Wakesurf Cup — 2023 Фото: Пресс-служба

С расписанием CWSA Ingrad Wakesurf Cup — 2023 можно ознакомиться ниже:

9:00-13:00 – заезды любителей;

13:00-13:30 – церемония открытия;

14:00-18:00 – заезды профессионалов;

18:00-19:00 – фан-заезд звёзд;

19:00-20:00 – церемония награждения;

20:00-21:30 – live music.

Полная трансляция мероприятия будет доступна на странице мероприятия в соцсетях.