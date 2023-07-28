Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Главная Lifestyle Новости

Врач назвал малоизвестный симптом болезни сердца. Его можно заметить во время прогулки

Врач назвал малоизвестный симптом болезни сердца. Его можно заметить во время прогулки
Врач назвал симптом болезни сердца
Аудио-версия:
Комментарии

Если при активной ходьбе вы чувствуете боль в мышцах, это может быть первым симптомом проблем с сердцем. Профессор Дэвид Ньюби из Британского Фонда сердца напоминает, что не стоит списывать подобные ощущения на усталость или старение. Игнорирование симптомов может обернуться инсультом или сердечным приступом.

Читайте также:
Врач-кардиолог рассказала, какие факторы ускоряют старение сердца и что с этим делать
Врач-кардиолог рассказала, какие факторы ускоряют старение сердца и что с этим делать

Ходьба — один из самых простых видов кардионагрузки. Прогулка может помочь взбодриться и справиться с негативными эмоциями. Но если в момент ходьбы вы испытываете не прилив сил, а болезненные ощущения, необходимо обратить на это внимание. Доктор, Дэвид Ньюби, объясняет:

Если при ходьбе вы испытываете сжимающее, спазматическое ощущение в икрах, стоит обратиться к врачу, так как это может быть признаком нездоровья.

Подобное чувство может быть симптомом заболевания периферических артерий. Такой диагноз связан с накоплением жировых отложений в артериях, из-за чего кровоснабжение органов нарушается. Впоследствии это становится причиной инсультов и сердечных приступов. Поэтому не стоит относиться к боли в ногах халатно.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023