Врач назвал малоизвестный симптом болезни сердца. Его можно заметить во время прогулки

Если при активной ходьбе вы чувствуете боль в мышцах, это может быть первым симптомом проблем с сердцем. Профессор Дэвид Ньюби из Британского Фонда сердца напоминает, что не стоит списывать подобные ощущения на усталость или старение. Игнорирование симптомов может обернуться инсультом или сердечным приступом.

Ходьба — один из самых простых видов кардионагрузки. Прогулка может помочь взбодриться и справиться с негативными эмоциями. Но если в момент ходьбы вы испытываете не прилив сил, а болезненные ощущения, необходимо обратить на это внимание. Доктор, Дэвид Ньюби, объясняет:

Если при ходьбе вы испытываете сжимающее, спазматическое ощущение в икрах, стоит обратиться к врачу, так как это может быть признаком нездоровья.

Подобное чувство может быть симптомом заболевания периферических артерий. Такой диагноз связан с накоплением жировых отложений в артериях, из-за чего кровоснабжение органов нарушается. Впоследствии это становится причиной инсультов и сердечных приступов. Поэтому не стоит относиться к боли в ногах халатно.