«Как долго я тебя ждал»: дзюдоист Дмитрий Носов стал отцом в третий раз

Дмитрий Носов объявил неожиданную новость в своих соцсетях. Спортсмен опубликовал нежный снимок, заявив о рождении сына. На кадре бывший дзюдоист держит в руках маленькую ножку малыша. Пост моментально набрал большое количество лайков и комментариев. К фотографии добавлена не менее трогательная подпись:

Сын… Как долго я ждал тебя.

Дмитрий с сыном Фото: @NosovDmitri

Напомним, от первой жены, Марии, у Дмитрия есть дочь Злата. Союз пары распался в 2009 году, однако родители поддерживают прекрасные отношения. Второй брак с моделью Дарьей Даник также подарил спортсмену прекрасную дочурку Дарину, несмотря на дальнейший развод.

Сейчас Дмитрий тщательно скрывает личную жизнь от глаз поклонников. Именно поэтому опубликованный пост стал сюрпризом для многих. Для дзюдоиста же день рождения сына стал одним из долгожданных.