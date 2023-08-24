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«Как долго я тебя ждал»: дзюдоист Дмитрий Носов стал отцом в третий раз

«Как долго я тебя ждал»: дзюдоист Дмитрий Носов стал отцом в третий раз
Дмитрий Носов стал отцом в 3 раз
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Дмитрий Носов объявил неожиданную новость в своих соцсетях. Спортсмен опубликовал нежный снимок, заявив о рождении сына. На кадре бывший дзюдоист держит в руках маленькую ножку малыша. Пост моментально набрал большое количество лайков и комментариев. К фотографии добавлена не менее трогательная подпись:

Сын… Как долго я ждал тебя.
Дмитрий с сыном

Дмитрий с сыном

Фото: @NosovDmitri

Напомним, от первой жены, Марии, у Дмитрия есть дочь Злата. Союз пары распался в 2009 году, однако родители поддерживают прекрасные отношения. Второй брак с моделью Дарьей Даник также подарил спортсмену прекрасную дочурку Дарину, несмотря на дальнейший развод.

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Сейчас Дмитрий тщательно скрывает личную жизнь от глаз поклонников. Именно поэтому опубликованный пост стал сюрпризом для многих. Для дзюдоиста же день рождения сына стал одним из долгожданных.

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