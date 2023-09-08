Меги Гогитидзе: невероятно горжусь, что Хвича Кварацхелия достиг таких высот
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Творчество Меги Гогитидзе набирает популярность в России с 2019 года. Певица участвовала в музыкальных конкурсах различных стран, но прогремела треком Nu Geshinia («Ты не один»). У песни свыше 22 млн просмотров на YouTube. В уникальном интервью «Чемпионату» она поделилась своим отношением к спорту и футболу.
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Я невероятно горжусь, что наш грузинский футболист достиг таких высот. И желаю ему ещё больше и больше побед. Что касается спорта вообще, я очень уважаю этот вид творчества.
Певица призналась, для неё спортсмен – такой же творческий человек, если он любит своё дело. Всё заключается в верности себе и работе. Деятельность таких людей может быть где угодно: музыка, банк, спорт. Самое главное, по словам исполнительницы, – творить в своей профессии, любить её.
Для меня спортсмен — такой же творческий человек, если он любит своё дело. Есть такие люди, не знаю, как сказать, «попсовые» что ли, для которых важны тренды. А есть настоящие творческие люди: они и в спорте, и в музыке.
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