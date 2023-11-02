Изменившаяся до неузнаваемости Келли Осборн показала фигуру после похудения

В конце октября дочери легендарного Оззи Осборна Келли исполнилось 39 лет. Девушка обожает удивлять поклонников эпатажными образами и чередой невероятных поворотов своей жизни. Чего только не было в судьбе Келли – и алкогольная зависимость, и рождение ребёнка, и экстремальное похудение, которым она недавно удивила своих фанатов.

Девушка всегда отличалась пышными формами, и её поклонники не ожидали увидеть настолько колоссальные изменения. Папарацци удалось сфотографировать Осборн на вечеринке в честь дня её рождения. На кадрах позирует сногсшибательная красотка, в которой только благодаря фирменным сиреневым волосам можно узнать ту самую Келли.

Фото: Bauer-Griffin/Getty Images

Для мероприятия девушка выбрала светлое обтягивающее платье с декольте, которое ещё более выигрышно подчеркнуло её новую фигуру и утончённые очертания. Судя по всему, Осборн довольна своим преображением и происходящим в жизни, поскольку выглядит она невероятно счастливой.

Некоторые поклонники девушки всё же считают, что она слегка переборщила с похудением. Сама Келли не раскрывает того, сколько килограммов ей удалось сбросить. Однозначно одно – певице к лицу её новый образ, который буквально сражает наповал.