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Гоша Куценко раскрыл секрет похудения на 10 кг за два месяца

Безалкогольная диета: Гоша Куценко раскрыл секрет похудения на 10 кг за два месяца
Гоша Куценко
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Гоше Куценко в этом году исполнилось 56 лет. За последнее время артист заметно постройнел и похорошел, а деталями своего похудения он поделился в эфире программы «Секрет на миллион».

Куценко рассказал, что всего за два месяца ему удалось сбросить 10 килограммов, а помогли Гоше в этом специалисты, которые составили для него специальный рацион. По словам артиста, выглядит он следующим образом:

Я сижу на определённой диете, которая подразумевает отказ от спиртного. Весь глютен, вообще любые зерновые продукты исключаются. Остаются мясо, рыба, овощи, кроме помидоров, убираются яйца.

Куценко подметил, что вне зависимости от того, какого результата он добился на данный момент, он продолжает активно худеть. Вместе с диетой важной составляющей жизни Гоши является качественный сон. Некоторое время артист принимал препарат, который позволял ему высыпаться всего за пару часов, однако это привело к нарушению ритма жизни.

Справиться с побочным эффектом препарата артисту помог гипнотизёр. С его помощью Куценко смог восстановить режим и вернуться к привычному графику жизни.

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