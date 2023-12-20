В Великобритании доставили открытку спустя 42 года после отправления из Австралии

Как и полагается, под Рождество и Новый год обязательно должны случаться чудеса. В этом году такая история произошла с мужчиной по имени Джерри. 42 года назад, в августе 1981 года, он отдыхал в Австралии и выслал оттуда своему приятелю Стиву Пэджетту открытку. Карточка с изображением сиднейской оперы отправилась в почтовое путешествие, но в Великобританию так и не добралась.

В это трудно поверить, но 8 декабря 2023 года послание Джерри всё же оказалось в почтовом ящике, куда он отправил его много лет назад. Сейчас в доме Стива живёт Саманта Уильямс, которая очень удивилась, когда увидела, сколько лет назад была подписана обычная на первый взгляд открытка.

В своём послании Джерри рассказывал, как прекрасно проводит время в Сиднее и выражает надежду на то, что Стив тоже отдыхает. Забавно, что мужчина пожаловался на работу почты, отметив, что письмо друга от 8 мая он получил только в августе. Саманта, которая прочитала открытку, надеется, что сможет отыскать Стива и вручить ему послание.

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