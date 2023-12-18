Грузовик Арнольда Шварценеггера выставлен на аукцион

На аукцион Barrett-Jackson, который пройдёт в Скоттсдейле, штат Аризона, с 20 по 28 января 2024 года, выставлен Mercedes-Benz Unimog U1300 SE Custom Pickup, который ранее принадлежал знаменитому актёру и экс-губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру.

Mercedes-Benz Unimog U1300 SE Custom Pickup Арнольда Шварценеггера Фото: Barrett-Jackson

Представленный лот — это пикап 1977 года выпуска. У него под капотом 6,4-литровый турбодизельный двигатель с шестью цилиндрами, комплектующийся ручной пятиступенчатой трансмиссией.

Салон Mercedes-Benz Unimog U1300 SE Custom Pickup Фото: Barrett-Jackson

Автомобиль был восстановлен в 2012 году и доработан специалистами Unimog в Германии. Ожидаемая стоимость автомобиля не сообщается, но известно, что лот продаётся без резервной цены.

Автограф Шварценеггера в салоне машины Фото: Barrett-Jackson

Отметим, что на этом же аукционе свою Ferrari LaFerrari 2015 года продаст экс-вокалист группы Van Halen Сэмми Хагар, а кроме того, соискателям будет предложен переделанный в электромобиль Pontiac GTO 1966 года.