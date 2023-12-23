Сэм Асгари сбросил 18 килограммов после расставания с Бритни Спирс

В августе этого года стало известно о том, что Бритни Спирс развелась со своим супругом Сэмом Асгари спустя чуть больше года брака. После расставания певица занялась собой, а Сэм ударился в спорт. Сейчас большую часть свободного времени он проводит в тренажёрном зале. Стоит отметить, что результаты похудения Асгари впечатляют.

Модель и фитнес-тренер рассказал, что с момента развода с Бритни ему удалось сбросить 18 килограммов. Мужчина отметил, что время наедине с собой во время тренировки – лучший способ прийти в себя после стресса. Кроме того, по словам Асгари, сейчас он старается придерживаться правильного питания и делает всё возможное, чтобы улучшить результат своей трансформации.

Некоторые предположили, что таким образом Сэм пытается привлечь внимание бывшей супруги, однако сам он заявил, что нисколько не старается сделать так, чтобы Спирс вновь заинтересовалась его жизнью. Асгари подчеркнул, что в ближайшее время он не планирует заводить отношения в принципе, а хочет сосредоточиться на работе.