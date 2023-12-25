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Кардиолог назвал четыре продукта для снижения высокого артериального давления

Высокое артериальное давление, или гипертония, является предвестником серьёзных проблем со здоровьем, от сердечных приступов до инсультов. Кардиолог Дэвид Сабгир в беседе с Eating Well рассказал о продуктах, которые помогают снизить высокие показатели.

Бананы. Эти фрукты богаты полезным для сердца калием, способным уменьшать воздействие натрия на организм и снимать напряжение в стенках кровеносных сосудов. Макроэлемент помогает удалить лишнюю жидкость из организма.

Авокадо. Как и бананы, авокадо содержит большое количество калия. Кроме того, плод содержит пищевые волокна и ненасыщенные жиры, которые улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ягоды. При гипертонии полезны малина, черника и ежевика.

Ягоды содержат антиоксиданты, в том числе антоцианы, которые, как показывают исследования, могут помочь снизить кровяное давление.

Киви. Они являются хорошим источником витамина С и помогают снизить артериальное давление. По словам Дэвида Сабгира, пользу зелёного фрукта при гипертонии доказали научные статьи.

Недавние исследования показали, что ежедневная порция киви может снизить систолическое артериальное давление.