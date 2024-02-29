Вред для здоровья волос: эксперт предупредил об опасности ношения шерстяных шапок

В морозы важно держать в тепле все части тела, включая голову. Одним из самых тёплых материалов для холодной погоды является шерсть, но от шерстяных шапок лучше отказаться, говорит директор клиники по уходу за кожей и волосами Сэм Клинкир.

По его словам, зимой волосы особенно уязвимы, а выбор неправильного материала шапки может нанести им вред.

Холодный воздух может высасывать естественную влагу из наших волос, делая их сухими, ломкими, склонными к появлению секущихся кончиков. А шерсть и другие сухие ткани могут усугубить этот эффект, вытягивая влагу и натуральные масла из наших волос и кожи головы.

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Влажность является ключом к поддержанию здоровья волос, помогая защитить их от внешних факторов, поясняет Сэм Клинкир. Он рекомендует выбирать шапки с подкладками, которые не вызывают трения о волосы, например, шёлк.