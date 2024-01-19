Супруги из США похудели на 50 кг на двоих ради путешествия на Гавайи. Фото до и после!

Эшли Эванс и Брендан Рош – супруги из Техаса. Им по 34 года, и за последний год они сбросили 54 килограмма на двоих благодаря путешествию на Гавайи. Супруги набрали лишний вес во время пандемии, а вот мотивацией для того, чтобы похудеть, стал выигрыш романтического путешествия в райское местечко.

Когда Эшли и Брендан узнали, что стали счастливыми обладателями билетов на Мауи, они не принялись прыгать до потолка от счастья. Возлюбленные переглянулись и сделали вывод о том, что не хотят ехать в таком виде на отдых.

Мы знали, что находимся далеко не в той форме, чтобы отправиться в одно из самых красивых мест на Земле и как следует повеселиться там, — объяснила Эванс.

Пара отказалась от фастфуда, ввела в свой рацион больше овощей, фруктов и орехов. Эшли и Брендан перестали пить алкоголь, а вредные газированные напитки заменили смузи. Мужчине удалось похудеть на 32 килограмма, а его жене – на 22 килограмма.

Поездка на Мауи стала для нас мотивацией и подарила ощущение того, что мы здоровы. Сейчас эта мысль поддерживает наше стремление худеть дальше, — рассказала Эшли.