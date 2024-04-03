В Венесуэле на 115-м году жизни скончался старейший мужчина в мире

Житель Венесуэлы был внесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый мужчина в мире 4 февраля 2022 года. Хуан Висенте Перес Мора скончался на 115-м году жизни. Известно, что долгожитель умер из-за проблем со здоровьем, которые возникли у него на фоне заболевания дыхательной системы.

До своего 115-летия Мора не дожил всего 26 дней. Он рассказывал, что какого-либо секрета долголетия у него на самом деле нет. По словам рекордсмена, дожить до столь преклонного возраста ему удалось благодаря постоянному труду, полноценному отдыху, а также стакану бренди, который он выпивал ежедневно. Кроме того, каждый свой день мужчина начинал и заканчивал молитвой.

Долгожитель родился 27 мая 1909 года в небольшом городке Эль-Кобра. Он был девятым из десяти детей в семье, а впоследствии и сам стал многодетным отцом – у Моры было 11 наследников. Свои последние годы он провёл на ферме в венесуэльском городе Сан-Хосе-де-Боливаре.

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