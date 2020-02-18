Эффектная фитнес-модель из России украсит любую гонку. Дождётся ли Формула-1 Анжелики?

Вице-чемпион серии GP3 Никита Мазепин готовится к своему второму сезону в главной молодёжной серии мира – Формуле-2. Мазепин сменил команду («Хайтек» вместо «АРТ») и занимается физической подготовкой в очень приятной компании своей девушки – Анжелики Андерсон.
29-летняя Анжелика — фитнес- и тату-модель. Росла в многодетной семье, училась в Сургуте, после чего продолжила образование уже в Санкт-Петербурге.
Андерсон училась на дизайнера одежды, но, конечно, далеко не сразу достигла положения, позволяющего разрабатывать собственные коллекции. Пришлось поработать тату-мастером на дому, а затем она успешно исполняла роль ринг-гёрл в организации M1, прежде чем привлекла внимание модельных агентств.
То, что девушка неравнодушна к татуировкам, понять ну очень легко. Вот, например, как она описывает свою тату с изображением Медузы Горгоны: «Важно то, что лицо Медузы срисовано с моего, ведь вряд ли бы я хотела иметь изображение незнакомого человека на своей груди. Если присмотреться, можно заметить, что Медуза изображена не одна, а в переплетениях с морскими змеями и щупальцами осьминога. Почему я сделала такой выбор? Всё просто: осьминоги — мои любимые морские обитатели, я их обожаю! Это нечто магическое, волшебное и даже в некоторой степени сексуальное. Они могут принять любую форму, что символично для меня».
С 2015 года Андерсон стала видеоблогером, начав записывать мотивационные тренировочные ролики. Успел получился стремительным: уже вскоре фитнес-клуб Alex Fitness сделал Анжелику лицом бренда.
В отличие от многих других девушек, Андерсон не скрывает, что прибегала к пластическим операциям: «поработала» над грудью, носом и губами.
В последние годы Анжелика – надежда и опора Никиты Мазепина. Девушка посетила Гран-при России 2019 года и написала, что очень рада побывать на домашнем этапе.
Анжелика на данный момент даже известнее бойфренда: у неё в «Инстаграме» более миллиона подписчиков против 43 тысяч у Никиты. Что ж, неудивительно: для стремительного роста в соцсетях Мазепину нужно добраться до Формулы-1. И у болельщиков есть лишний повод поддержать россиянина – чтобы эффектная россиянка начала мелькать в кадрах телетрансляций.
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