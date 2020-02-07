Мазепин подписал контракт на выступления в Формуле-2 с Hitech

Российский гонщик Никита Мазепин проведёт сезон-2020 в Формуле-2 в составе команды Hitech, а его напарником будет итальянец Лука Гьотто, сообщает пресс-служба чемпионата.
Мазепин проведёт второй сезон в Формуле-2. В 2019 году он выступал за ART и занял 18-е место по итогам сезона. Его лучшим результатом стало восьмое место в гонке.
В настоящее время Мазепин выступает за Hitech в азиатской Формуле-3, где занимает третье место в личном зачёте, трижды попав на подиум.
«Я рад выступать за Hitech. Команду ожидает дебютный сезон в Формуле-2. Хорошо, что я проведу ещё один сезон в чемпионате.
С нетерпением ожидаю этого вызова, который, без сомнения, будет интересным, учитывая переход на 18-дюймовые колёса в этом сезоне», — сказал россиянин.
24-летний Гьотто проведёт пятый сезон в Формуле-2. В 2019-м он занял третье место в личном зачёте, выступая за UNI-Virtuosi Racing.
- 7 февраля 2020
-
16:20
-
15:33
-
14:34
-
14:09
-
12:41
-
12:10
-
11:37
-
11:11
-
10:07
-
09:06
-
00:59
- 6 февраля 2020
-
23:42
-
22:58
-
21:40
-
21:00
-
19:58
-
18:52
-
17:13
-
16:19
-
15:00
-
14:04
-
13:04
-
12:25
-
11:02
-
10:08
-
09:17
-
01:11
- 5 февраля 2020
-
22:59
-
21:49
-
18:33
-
18:29
-
17:28
-
16:26
-
15:21
-
14:32