Мазепин подписал контракт на выступления в Формуле-2 с Hitech

Российский гонщик Никита Мазепин проведёт сезон-2020 в Формуле-2 в составе команды Hitech, а его напарником будет итальянец Лука Гьотто, сообщает пресс-служба чемпионата.

Мазепин проведёт второй сезон в Формуле-2. В 2019 году он выступал за ART и занял 18-е место по итогам сезона. Его лучшим результатом стало восьмое место в гонке.

В настоящее время Мазепин выступает за Hitech в азиатской Формуле-3, где занимает третье место в личном зачёте, трижды попав на подиум.

«Я рад выступать за Hitech. Команду ожидает дебютный сезон в Формуле-2. Хорошо, что я проведу ещё один сезон в чемпионате.

С нетерпением ожидаю этого вызова, который, без сомнения, будет интересным, учитывая переход на 18-дюймовые колёса в этом сезоне», — сказал россиянин.

24-летний Гьотто проведёт пятый сезон в Формуле-2. В 2019-м он занял третье место в личном зачёте, выступая за UNI-Virtuosi Racing.