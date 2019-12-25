Ради жены-красотки суперчемпион Ожье уйдёт из гонок. А пока Андреа оскорбляет команду мужа

Впервые с 2013 года потерявший звание чемпиона мира по ралли Себастьен Ожье недавно в очередной раз подтвердил, что после сезона-2020 планирует завершить карьеру в WRC, чтобы уделять больше внимания своей семье. Самое время рассказать о жене француза – немецкой телеведущей Андреа Кайзер.

Андреа уже долгое время работает на немецком телевидении, специализируясь на спортивных программах, в том числе на тему автогонок. Правда, куда чаще Кайзер освещает гонки DTM (вот уж удивительно для Германии!), чем чемпионата мира по ралли.

В последнее время Андреа начала отходить от темы спорта – например, на её счету программа «Чудесный мир детёнышей животных». А ранее Кайзер была соведущей «Форта Байяр».

Брак с Ожье для 37-летней Андреа второй. Летом 2010 года она вышла замуж за футболиста Ларса Риккена, но спустя три года они расстались. И уже вскоре стало известно, что Кайзер встречается с Ожье. Они поженились летом 2014 года.

Летом 2016 года у Андреа и Себастьена родился первенец, которого назвали Тимом. И в тот момент француз начал задумываться, как долго он ещё будет выступать в WRC…

Когда осенью 2016 года «Фольксваген» внезапно объявил об уходе из чемпионата, четырёхкратный чемпион Ожье не исключал, что решит завершить карьеру. Но всё-таки Себастьен продолжил карьеру в «М-Спорт» — и взял ещё два титула.

А вот переход в «Ситроен» перед сезоном-2019 оказался неудачным. Проблемы с доводкой и надёжностью машины лишили Ожье шансов побороться с Оттом Тянаком. Одним из решающих стал этап в Испании, когда у Ожье вновь сломалась машина. И вот тут Кайзер не выдержала и начала рубить правду-матку в «Твиттере». «Как не стыдно давать чемпиону мира такой автомобиль!» — гласило сообщение Андера с хештегом #Shitroen. Потом, конечно, твит был удалён, но зато в другом сообщении немка отметила, что мужу мешает только «дерьмовая машина».

Возможно, в тот момент Андреа уже знала, что пути-дороги Ожье и «Ситроена» разойдутся. Несмотря на имевшийся контракт на 2020-й, Себастьен покинул команду и решил провести последний сезон в карьере вместе с «Тойотой».



Кстати, по отношению к «Тойоте» Андреа была настроена в «Твиттере» куда лучше. Вот что она написала после чемпионства Тянака: «Мои поздравления Отту и «Тойоте WRC». Отличная работа и заслуженная победа. Чемпионский трофей уже на пути к вам (без нашего сына)».

Ну и теперь до «Тойоты» добрался сам Ожье. Он на всякий случай вновь подтвердил, что прекратит карьеру в конце 2020 года. Правда, ещё несколько месяцев назад Себастьен добавлял, что это произойдёт в составе «Ситроена». Одно условие уже изменилось – быть может, Себ в принципе пересмотрит позицию, особенно если не сможет сходу вернуть титул?