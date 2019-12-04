Красота дня. Как жить дальше Формуле-1 без литовской подруги Хюлькенберга?

Красотки Эгле многим будет не хватать куда больше, чем самого немецкого гонщика.

Год назад мы уже рассказывали про подругу Нико Хюлькенберге Эгле Рушките. Тогда повод был приятный: визит девушки на Гран-при США словно вдохновил «Рено» на финишный спурт, и французская команда отвоевала у «Хааса» четвёртое место в Кубке конструкторов.

Литовская красотка вернула к жизни «Рено». Да с ней бы кто угодно поехал! Девушка Хюлькенберга редко бывает на гонках. Но как метко!

Увы, год спустя всё хуже: «Рено» еле стал пятым, а бойфренд Эгле по крайней мере на год покидает Формулу-1, оставшись без контракта…

Что ж, по крайней мере в личной жизни у Нико и Эгле, тьфу-тьфу, всё благополучно. В этом году их отношения, можно сказать, вышли на новый уровень: теперь немец и литовка вместе воспитывают померанского шпица по кличке Зевс. Пёсик стал героем сюжета Sky Sports и даже ездил на некоторые гонки, но удачи особо не принёс – ведь был на том самом злополучном Гран-при Германии…

Перед Гран-при Монако Нико и Эгле посетили Каннский фестиваль. Да и вообще в 2019 году пара уже куда меньше скрывала свои отношения, чем прежде, когда найти совместные фото гонщика и его девушки было почти невозможно.

Вместе с тем Эгле не забывала о своей собственной работе: всё так же продолжала вязать купальники, юбки и платья на заказ и демонстрировать их красоту.

«Разочарование было с обеих сторон». Шеф «Рено» — о замене Халка и проблемах Босс «Рено» Сириль Абитебуль комментирует «Чемпионату» расставание с Хюлькенбергом, будущее Сироткина и неудачи в 2019-м.

Да и чего бы не порадовать подписчиков в «Инстаграме» свежими эффектными фотографиями.

Одним из последних шансов Хюлькенберга остаться в Формуле-1 был «Хаас». И судя по этим фотографиям с пит-лейна в Сингапуре, механики американской команды явно жалеют, что стороны не договорились.

Когда у Хюлькенберга в конце сезона спрашивали, чем он будет заниматься дальше, Нико загадочно ответил, что у него есть пара личных проектов. Посмотрим, насколько в них будет вовлечена Эгле и о чём вообще идёт речь. Теперь у пары – хоть и волею судьбы — будет куда больше шансов проводить время вместе.