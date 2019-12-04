Красота дня. Как жить дальше Формуле-1 без литовской подруги Хюлькенберга?

Год назад мы уже рассказывали про подругу Нико Хюлькенберге Эгле Рушките. Тогда повод был приятный: визит девушки на Гран-при США словно вдохновил «Рено» на финишный спурт, и французская команда отвоевала у «Хааса» четвёртое место в Кубке конструкторов.
Увы, год спустя всё хуже: «Рено» еле стал пятым, а бойфренд Эгле по крайней мере на год покидает Формулу-1, оставшись без контракта…
Что ж, по крайней мере в личной жизни у Нико и Эгле, тьфу-тьфу, всё благополучно. В этом году их отношения, можно сказать, вышли на новый уровень: теперь немец и литовка вместе воспитывают померанского шпица по кличке Зевс. Пёсик стал героем сюжета Sky Sports и даже ездил на некоторые гонки, но удачи особо не принёс – ведь был на том самом злополучном Гран-при Германии…
Перед Гран-при Монако Нико и Эгле посетили Каннский фестиваль. Да и вообще в 2019 году пара уже куда меньше скрывала свои отношения, чем прежде, когда найти совместные фото гонщика и его девушки было почти невозможно.
Вместе с тем Эгле не забывала о своей собственной работе: всё так же продолжала вязать купальники, юбки и платья на заказ и демонстрировать их красоту.
Да и чего бы не порадовать подписчиков в «Инстаграме» свежими эффектными фотографиями.
Одним из последних шансов Хюлькенберга остаться в Формуле-1 был «Хаас». И судя по этим фотографиям с пит-лейна в Сингапуре, механики американской команды явно жалеют, что стороны не договорились.
Когда у Хюлькенберга в конце сезона спрашивали, чем он будет заниматься дальше, Нико загадочно ответил, что у него есть пара личных проектов. Посмотрим, насколько в них будет вовлечена Эгле и о чём вообще идёт речь. Теперь у пары – хоть и волею судьбы — будет куда больше шансов проводить время вместе.
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