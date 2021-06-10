История худшего дебютанта Формулы-1 XXI века. Идэ запретили выступать уже через 4 гонки

Эффектно начать карьеру в Формуле-1 можно по-разному. Например, Жак Вильнёв смог стартовать с поул-позиции в дебютной гонке, Льюис Хэмилтон выдал серию из девяти подиумов подряд, а Хуан Пабло Монтойя вообще бросил вызов великому Михаэлю Шумахеру.

В 2006 году в историю Формулы-1 было вписано новое имя – Юдзи Идэ. Его дебют в королевских гонках однозначно произвел впечатление на гоночную общественность, только вот впечатление это было далеко не со знаком плюс…

Попал в Формулу-1 благодаря Агури Судзуки и политике протекционизма

История появления Юдзи Идэ в королевских гонках столь же экстравагантна, как и сам японец. Началось всё в конце 2005 года, когда при поддержке «Хонды» зарождался весьма странный проект – «Супер Агури». Инициатор проекта Агури Судзуки стремился создать некое воплощение Японии в Формуле-1. Настолько яро тему национальной идентичности в Формуле-1 не поднимал, пожалуй, никто. Именно поэтому национальность стала главным критерием формирования пилотского состава.



Здесь-то на авансцене и появляется наш герой. Своим появлением в королевских гонках Идэ полностью обязан проекту «Супер Агури», других шансов появиться в Формуле-1 у него попросту не было. Практически всю карьеру Юдзе провел на родине. Вице-чемпионство Формулы-Ниппон в сезоне-2005 являлось наивысшим достижением в карьере японца к моменту приглашения в Ф-1. Его единственная попытка попробовать силы в Европе закончилась 7-м местом во французской Формуле-3 в сезоне-2002.



Достижения, мягко говоря, сомнительные, не внушал доверия и весьма солидный возраст — 31 год. Однако вовсе не достижения стали главным фактором попадания Идэ в команду. Дело в том, что Юдзи был в достаточно хороших отношениях с Агури Судзуки, и, как показала история, этого оказалось достаточно для попадания в команду.

Дебют: гигантское отставание от Сато и полёт Альберса

Карьера Юдзи в Формуле-1 началась с этапа в Бахрейне. Болид SA05, который японские пилоты получили в свое распоряжение, был не в состоянии навязывать борьбу даже в конце пелотона. SA05 вообще представлял собой обновлённый болид «Эрроуза» 2002-го года с двигателем «Хонда». Когда в твоём распоряжении болид четырёхлетней давности, единственным соперником может быть лишь напарник – Такума Сато.



К середине 2000-х Сато сумел себя зарекомендовать как крепкий середняк, к тому же с солидным опытом выступлений в Ф-1. Ни у кого не было сомнений, что на первых этапах Идэ будет уступать более именитому напарнику, но чтобы настолько… По итогам первой квалификации сезона Юдзи Идэ проиграл Сато почти 3 секунды! В самой же гонке возрастной дебютант не отличился ничем примечательным, сойдя с дистанции из-за проблем с двигателем.



Следующий этап Юдзи провел явно лучше предыдущего, проиграв в квалификации опытному напарнику уже 1,7 секунды. Если этот небольшой прогресс и смог вселить некий оптимизм в руководство «Супер Агури», то следующий этап в Австралии вернул всё на круги своя.

Такуму Сато Идэ опережал только по росту Фото: Mark Thompson/Getty Images

На протяжении всего гоночного уик-энда в Мельбурне капитанский мостик японской команды наблюдал за бесконечными разворотами и вылетами Идэ. Отставание от Сато в квалификации выросло почти до четырёх секунд. Тем не менее, гонка в Альберт Парке стала первой, в которой экстравагантный японец смог финишировать. Финиш с отставанием на круг от напарника – явно не тот результат, на который рассчитывали в команде. После этапа в Австралии Агури Судзуки стали посещать смутные сомнения касательно целесообразности нахождения Идэ в команде.



Следующий этап в Сан-Марино стал вишенкой на торте всей этой истории. Не откладывая дело в долгий ящик, на первом круге гонки Идэ выдал один из самых ярких перформансов сезона. На входе в шестой поворот Юдзи поддел заднюю часть болида Кристиана Альберса. Как итог «Мидланд» голландца отправился в гравий, попутно совершив 3,5 оборота вокруг собственной оси. Заменив передний спойлер, японский пилот проехал ещё 22 круга и завершил гонку из-за проблем с подвеской.



«При всем уважении к пилотам «Супер Агури», они слишком агрессивны, — сокрушался после гонки Альберс. — Они пытаются опередить нас на старте, чтобы удержать во время гонки, как делали это на прошлых этапах. Они допускают слишком много рисков, и сегодня мы увидели, насколько это может быть опасно. Я не понимаю эту тактику, потому что я уступил бы позицию Идэ, если бы он был в состоянии обогнать. У меня было много топлива, я был на другой стратегии, поэтому я не пытался кого-то сдерживать. Но вместо этого он просто выбил меня с трассы».

Очередной вылет Идэ на Гран-при Австралии Фото: Australian Grand Prix Corporation/Getty Images

Аннулирование суперлицензии и жизнь дальше

Первая реакция на действия Идэ последовала от стюардов гонки – предупреждение. Кстати, это решение вызвало немало споров. Так, например, легендарный Стирлинг Мосс публично раскритиковал приговор стюардов: «Поступок Идэ — позор. Этот парень действительно недостаточно компетентен. ФИА должна стать строже».



Сам же виновник торжества после гонки выдал ожидаемую порцию извинений в адрес Альберса: «Я хотел бы еще раз извиниться перед Кристианом за то, что произошло на трассе, и я очень надеюсь, что с ним всё в порядке. Я новичок в Формуле-1 и очень мало проехал на этом болиде, поэтому стараюсь пилотировать безопасно и совершенствоваться с каждой гонкой».



Далее последовала развязка истории. Пытаясь оправдать пилота, Агури Судзуки только глубже его закапывал, заявляя, что Идэ провел мало времени на тестах. По рекомендациии ФИА «Супер Агури» временно отстранила Юдзи от участия в гонках, взяв на его место тест-пилота команды – Франка Монтаньи. Согласно плану Агури Судзуки Идэ должен был набраться опыта на тестах и затем вернуться в кокпит.



Однако спустя всего 6 дней после понижения Идэ до статуса тест-пилота ФИА и вовсе аннулировала суперлицензию японца. На этом сезон для Идэ был окончен. И как потом выяснилось, не только сезон. За 4 гонки Юдзи прошёл путь от загадочного дебютанта до худшего пилота XXI века.

Победа на «Сузуке» и бесславный конец карьеры

После провала в королевских гонках японский пилот со спокойной душой вернулся в страну восходящего солнца. Остаток сезона он провел в уже знакомой Формуле-Ниппон. Кстати, на инциденте с Альберсом плохое поведение Идэ на трассе не закончилось. В том же 2006-м Юдзи провел единственную гонку в серии прототипов Super GT и умудрился схлопотать дисквалификацию для своей команды за игнорирование чёрных флагов, которые ему были показаны за столкновение с соперником.



Следующий сезон Идэ также начинал в Формуле-Ниппон (в команде, владельцем которой был всё тот же Агури Судзуки). Воссоединение старых знакомых – что может быть лучше? Без особых успехов Юдзи проведёт ещё 3 сезона в Формуле-Ниппон, параллельно выступая в серии Super GT.

Идэ на тестах Super GT Фото: Clive Rose/Getty Images

После сезона-2010, где японец даже выиграл гонку на «Сузуке», Идэ делает небольшой перерыв в карьере. Спустя пару лет он вернется в гонки ради одного этапа серии Super GT. В этой же серии не без перерывов он проведет ещё три года и уйдет из мира автоспорта в 2018 году — после двух сезонов без попаданий в очки.



К карьере Юдзи Идэ относиться можно по-разному. Кто-то назовет её позором и торжеством халатности ФИА, а кто-то — просто обидным стечением обстоятельств из-за желания побыстрее перепрыгнуть все ступеньки на пути в Ф-1. Как бы то ни было, скучной карьеру Идэ уж точно не назовёшь.