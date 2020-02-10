Крашеры, драчуны с боссами и даже жертвы сурков. 10 худших пилотов Формулы-1 2000-х

Лидер рейтинга был так плох, что ему просто запретили выступать дальше. А ещё одного якобы побил руководитель – и тут же уволил.

Рейтинг худших гонщиков 2010-х вызвал у вас серьёзный интерес – и мы решили, почему бы не сделать продолжение. Сегодня разбираем следующее десятилетие – с 2000 по 2009 годы. На попадание в десятку худших претендовали Жолт Баумгартнер, Антонио Пиццония, Тарсо Маркес, Алан Макниш и Витантонио Льюцци, но они проиграли конкуренцию тем, кого мы сейчас вспомним более детально…

Денежные мешки и просто огурцы. 10 худших пилотов Формулы-1 последнего десятилетия Вот эти ребята благодаря деньгам и связям занимали места куда более достойных гонщиков. Но некоторые из них оказались отличными экспертами.

10. Энрике Бернольди (2001-2002)



Больше всего бразилец памятен двумя моментами. Во-первых, из-за него поссорились «Заубер» и его тогдашний спонсор «Ред Булл»: австрийцы поддерживали Бернольди и хотели видеть именно его боевым пилотом швейцарской команды. Петер Заубер, однако, предпочёл Энрике некоего Кими Райкконена с минимальным опытом выступлений в «формулах» — и явно не прогадал.



Бернольди всё-таки дебютировал в Формуле-1 в 2001-м — в составе «Эрроуза». Британская команда как раз начала своё падение вниз, а сам Бернольди ехал заметно медленнее опытных Йоса Ферстаппена и, позднее, Хайнца-Харальда Френтцена. Тем не менее на Гран-при Монако 2001 года Бернольди всё-таки блеснул, когда долгое время сдерживал Дэвида Култхарда, который заглох перед прогревочным кругом и стартовал последним. В «Макларене» были разгневаны поведением бразильца, но непонятно, на каком основании: Энрике имел полное право защищать позицию. Так или иначе, помним мы Бернольди только благодаря Кими и Дэвиду.

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9. Такума Сато (2002-2008)



Японец был очень хорош в составе «Супер Агури» в сезоне-2007, но вся его карьера в Формуле-1 до этого момента – сплошная катастрофа, которую оплачивала «Хонда». Сначала японцы протащили своего протеже в «Джордан» (признаем, что на фоне действительно достойных выступлений в младших сериях), а в 2004-2005 годах Такума гонял за заводскую команду японцев – «БАР».



Сато даже завоевал один подиум, но на фоне Дженсона Баттона смотрелся откровенно жалко – к примеру, в 2004-м Дженсон стал бронзовым призёром чемпионата мира с 85 очками, а Такума – восьмым с 34. Год спустя на 37 очков Дженса ответил одним. То есть очевидно, что ради интересов «Хонды» «БАР» лишал себя самого шансов на успешные выступления второй машиной. К 2006 году японцы сдались и отправили Такуму в «Супер Агури».

Авария Такумы Сато и Ника Хайдфельда в Австрии Фото: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

8 Энтони Дэвидсон (2002, 2005, 2007-2008)



Довольно логично, что на строчку выше Сато оказался человек, который проиграл ему в очной борьбе. В начале 2000-х Дэвидсон считался новой надежной британского автоспорта, но так уж вышло, что Энтони не входил в программу поддержки какой-либо из топ-команд и не имел за спиной спонсорских денег. Первый и единственный полный сезон Дэвидсон провёл только в 2007-м – и внезапно проиграл Сато, который, в отличие от напарника, даже дважды приехал в очках. Когда в 2008-м «Супер Агури» развалилась, стало очевидно, что карьера Энтони в Ф-1 завершена.



Справедливости ради отметим, что главного успеха в Формуле-1 Энтони лишил канадский сурок: во время этапа 2007 года Дэвидсон в какой-то момент выбрался на третье место, но сбил сурка и был вынужден заехать на внеплановый пит-стоп. Итог – только 11-я позиция.

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7. Себастьен Бурде (2008-2009)



Француз приходил в Формулу-1 в статусе трёхкратного чемпиона серии CART – просто-таки доминатора американского континента. Однако в итоге Бурде лишь продлил длинный список гонщиков из-за океана, которые провалились в Ф-1. В 2008 году Себастьен выступал заметно хуже Себастьяна Феттеля – и дело даже не в победе юного немца на Гран-при Германии. В 2009-м соперник у Бурде был куда проще: новичок Буэми (ещё один Себастьен!), не слишком-то блиставший в GP2. Тем не менее француз проиграл и ему – и был выставлен за дверь во время летней паузы. Да, отчасти столь срочное решение было продиктовано желанием «Ред Булл» посадить за руль Хайме Альгерсуари с его родительскими миллионами, но и сам Бурде не сделал ничего, чтобы продлить карьеру в Ф-1.

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6. Гастон Маццакане (2000-2001)



А вот и первый настоящий рента-драйвер в нашем списке. Аргентинец пробился в Формулу-1 в 2000 году, несмотря на ужасные результаты в Формуле-3000. Гастон предсказуемо проиграл более опытному и талантливому Марку Жене – и отправился на повышение в «Прост». Да уж, французская команда была в настолько плачевном финансовом положении, что согласилась взять Маццакане. Правда, Ален Прост всё-таки прописал в контракте возможность выгнать Гастона в случае совсем уж слабых результатов. Чуда не произошло: Маццакане слабо провёл четыре стартовых Гран-при сезона-2001 и был заменён на Лучано Бурти, которого как раз уволили из «Ягуара». Но на фоне Гастона новый гонщик все равно был явным шагом вперёд.

5. Скотт Спид (2006-2007)



Не так давно босс «Торо Россо» Франц Тост назвал американца пилотом, который разочаровал его сильнее всего. Тоста можно понять: Спид пришёл в Формулу-1 с отличным послужным списком, но абсолютно неправильным настроем. Заполучив место в чемпионате мира, Скотт перестал прогрессировать, игнорировал пожелания руководства и в итоге начал стабильно уступать Тонио Льюцци, который и сам-то совершенно не оправдал ожиданий. Более того, Спид публично критиковал собственную команду.



Дальше мы вступаем на зыбкую почву слухов. Считается, что когда Спид сошёл на Гран-при Европы 2007 года, то Тост не просто принял решение моментально уволить Скотта, а ещё и поколотил пилота для верности. Эту версию подтверждал, например, Себастьян Феттель, но сам Франц продолжает придерживаться варианта, при котором он просто приказал подопечному собирать вещи и отправляться домой. Так или иначе, выступал Спид действительно провально.

Спид и Льюцци после вылета на Гран-при Европы Фото: Mark Thompson/Getty Images

4. Нельсиньо Пике (2008-2009)



Вице-чемпион GP2, навязывавший серьёзную борьбу самому Хэмилтону, проявил себя в Формуле-1 только знаменитой аварией в Сингапуре, когда Нельсиньо по приказу из боксов разбил машину в неудобном месте трассы, спровоцировал выезд сейфти-кара и тем самым сделал выигрышной тактику Фернандо Алонсо с ранним первым пит-стопом. Когда год спустя Пике-младшего уволили, он моментально признался, что авария была подстроенной – и уничтожил репутацию «Рено», Бриаторе, Симондса и свою собственную.



Если же не брать в расчёт сингапурский скандал, то Пике был просто разбит Фернандо Алонсо – примерно так же, как это случилось намного позже со Стоффелем Вандорном. Да, однажды Нельсиньо даже приехал на подиум под дождём в Германии, но в целом он никак себя не проявлял, проигрывая Алонсо целую вечность. В 2009-м к моменту увольнения у Пике было ноль очков против 13 у Алонсо. Вдобавок ко всему на финальном для бразильца Гран-при Венгрии Фернандо стартовал с поула, а Пике – 15-м. Приговор был подписан.

Местное время: как Пике разбился ради триумфа «Рено» в Сингапуре Накануне Гран-при Сингапура вспомним, как в 2008-м Нельсиньо Пике по заказу «Рено» разбил свою машину, принеся этим победу Фернандо Алонсо.

3. Кадзуки Накадзима (2007-2009)



Выше мы писали про протеже «Хонды» Сато, а на очереди воспитанник «Тойоты» Кадзуки Накадзима. Как видите по месту в рейтинге, у него всё даже хуже, чем у Такумы. Если в 2008-м новичок из Японии смотрелся ещё относительно прилично (9 очков против 17 у Росберга), то в 2009-м между напарниками разверзлась пропасть. В квалификациях Накадзима был относительно неплох (тем более что нередко новинки в единственном экземпляре доставались немцу), но в гонках – полный провал. Росберг набрал 34,5 очка и отправился в «Браун», ну а Накадзима с баранкой покинул чемпионат мира. На фоне ухода «Тойоты» из Ф-1 было понятно, что ловить Кадзуки больше нечего и негде.



2. Алекс Йонг (2001-2002)



Эталонный рента-драйвер. Алекс дебютировал в Формуле-1 в конце сезона-2001 – благодаря поддержке малайзийских спонсоров «Минарди». Кстати, на месте Йонга и компании Magnum вполне могли оказаться Виктор Маслов и «Лукойл» — и вряд ли бы россиянин выступил хуже Алекса.

«Неудобно, что не дал Маслову стать первым россиянином в Ф-1» Как Маслов мог попасть в «Минарди», Россия — получить команду Ф-1, а «Лукойл» спас Хорнера — в увлекательном рассказе Александра Требитша.

Йонг провёл полный сезон-2002 и абсолютно не тянул на фоне новичка чемпионата мира Марка Уэббера. Это было настоящее избиение аутсайдера, который не тянул уровень Ф-1: постоянные ошибки, проблемы с попаданием в 107 процентов… Дело дошло до того, что «Минарди» даже высадила Алекса на несколько гонок, чтобы он побольше потестировался перед заключительными этапами сезона. Особо не помогло – и в конце чемпионата итальянцы без сожалений завершили сотрудничество.

Алекс Йонг Фото: Bryn Lennon/Getty Images

1. Юдзи Идэ (2006)

Мы стараемся не брать в наш рейтинг гонщиков, которые не проводят целого сезона. Всё-таки у таких пилотов могло банально не хватить времени на то, чтобы раскатиться, адаптироваться и показать истинный уровень. Но в случае с первым местом мы уверенно делаем исключение – уж больно плох был победитель нашего рейтинга.



Идэ дебютировал в Формуле-1 в 2006 году в составе новичков из «Супер Агури». Главными достоинствами Идэ были его паспорт и знакомство с главой команды Агури Судзуки – на этом всё. Юдзи даже плохо говорил по-английски и поэтому не мог нормально общаться с иностранными инженерами. Катастрофа была неотвратима – и она произошла: Идэ продержался в чемпионате мира всего четыре Гран-при.

Юдзи Идэ Фото: Australian Grand Prix Corporation via Getty Images

Да, отчасти гонщику мешали технические проблемы, но скорость новичка и число пилотажных ошибок все равно поражали. В итоге неготовность Юдзи к подобному уровню признали даже в самой «Супер Агури». После столкновения с Кристианом Альберсом на Гран-при Сан-Марино в команде решили, что японец пропустит следующий этап на «Нюрбургринге», а спустя ещё неделю в ситуацию наконец вмешалась ФИА: она просто взяла и отозвала у гонщика суперлицензию. И главный вопрос к федерации, как она вообще допустила такого пилота в Формулу-1…

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