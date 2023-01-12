Как «Москвич» покорил весь мир. От Лондона до Сиднея — без единой поломки

Достижения российского автоспорта во многом ассоциируются с победами «КАМАЗ-мастер» на ралли-марафоне «Дакар». Достаточно символично, что дебютные успехи отечественного автоспорта были зафиксированы также на изнурительном ралли-рейде. В далёком 1968-м на старт марафона Лондон – Сидней вышли четыре автомобиля «Москвич»-412. Выиграть международную гонку ни один из советских экипажей не смог, однако произвести впечатление на западную общественность команде из СССР удалось.

Проведению марафона Лондон – Сидней поспособствовал экономический кризис в Великобритании

В 1968-м ещё не существовало ежегодной традиции проводить изнурительный ралли-рейд со стартом в Европе и финишем в Африке (до первого в истории «Дакара» оставалось 11 лет). Однако гоночная общественность уже не понаслышке была знакома с таким явлением, как гоночные марафоны. В 1967-м начал свою историю в будущем эпохальный ралли-рейд «Баха 1000», а уже в следующем году состоялся марафон Лондон – Сидней – одно из главных событий гоночного мира в ХХ веке.

Идея проведения изнурительного ралли-рейда принадлежала владельцу британской газеты Daily Express Максу Эйткену. На столь необычную идею медиамагната, как это ни странно, натолкнул бушевавший в 1967 году в Великобритании экономический кризис. Эйткеном двигала идея организовать мероприятие, которое, во-первых, подарит соотечественникам позитивный инфоповод, а во-вторых, продемонстрирует на весь мир какую-либо местную продукцию, что должно было благоприятствовать продвижению британских товаров за рубежом. Ну и про рекламу самой газеты также забывать не стоит (Daily Express выступила главным спонсором марафона).

Путём мозгового штурма Эйткен вместе со своими помощниками пришёл к тому, что самый оптимальный вариант – организация международного ралли-рейда. Помимо идеи и финансовой поддержки, Daily Express отвечала ещё и за выплату призовых: победивший экипаж получал £ 10 000, финишировавший вторым – £ 3000, а третье место удостаивалось выплаты в £ 2000.

Экипаж Александра Ипатенко и Александра Терехина в Кале Фото: РИА Новости

На этом участие британской газеты в организации гонки заканчивалось: остальными подготовительными моментами занимался уже специально созданный организационный комитет. Главное, за что отвечал этот орган – маршрут ралли-рейда. Специальная комиссия определила путь следования гоночного марафона, который равнялся более чем 16 000 км.

География маршрута – это вообще отдельная тема. Стартовая точка находилась в Лондоне, а финишировать участники должны были в австралийском Сиднее – на другом конце света. Маршрут ралли-рейда проходил через такие города, как Париж, Турин, Белград, Стамбул, Тегеран, Кабул, Дели и Бомбей, достигнув которого участники отправлялись на грузовом судне в Западную Австралию. После прибытия на Зелёный континент экипажам предстояло проехать всю Австралию с запада на восток – от Перта до Сиднея. Звучит просто безумно.

К 1968 году у советских гонщиков уже был соревновательный опыт за рубежом

На участие в изнурительном марафоне было подано более восьмисот заявок, из которых организаторами было одобрено чуть менее ста. 24 ноября 1968-го 98 прибывших экипажей готовились к старту ралли-рейда. Среди участников можно было увидеть четыре автомобиля «Москвич»-412, представлявших советскую команду «Автоэкспорт».

Что интересно, это был уже не первый международный старт гоночного коллектива из Советского Союза. Ещё в 1956 году СССР вступил в ФИА, что позволяло советским спортсменом принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной автомобильной федерации.

К 1967 году наши гонщики успели засветиться на престижных зарубежных соревнованиях. Международный дебют советского автоспорта состоялся в 1958-м, когда гонщики из СССР приняли участие в Ралли «Тысяча Озёр» (нынешнее Ралли Финляндии). Особых успехов наши спортсмены не добились (лучший результат – 42-е место), однако здесь был важен сам факт дебюта на международных стартах.

Игрушечная модель «Москвича»-412 Фото: РИА Новости

В следующий раз гонщики из СССР вырвутся за рубеж только через пять лет: в 1963-м они приняли участие в Ралли Акрополис (ныне Ралли Греции). На сей раз честь советского автопрома отстаивал не только «Москвич», но ещё и ГАЗ, если быть точным, 21-я модель. Кстати, что интересно, ГАЗ-21 пользовался определённой популярностью за рубежом: некоторые иностранные гонщики отдавали предпочтение продукции Горьковского автомобильного завода.

В 1964-м советские гонщики пытались блеснуть уже на Ралли Монте-Карло – пожалуй, самой престижной раллийной гонке в мире. На сей раз получилось совсем уж грустно: ни один из пяти экипажей не смог добраться до финиша.

Через четыре года после неудачи в Монако четыре советских экипажа на автомобилях «Москвич»-412 отправились в Лондон, чтобы принять участие в адском марафоне, маршрут которого проходил через половину земного шара. Для МЗМА (Московский завод малолитражных автомобилей) участие в марафоне Лондон – Сидней было отличной возможностью заявить о своей продукции на весь мир. Именно увеличение объёмов экспорта легковых автомобилей и стало главной мотивацией для участия команды из СССР в ралли-рейде.

«Москвичи» в полном составе добрались до финиша. Повторить подобный результат удалось только трём командам

Помимо «Москвичей», на старте ралли-рейда Лондон – Сидней можно было увидеть такие автомобили, как «Форд», «Порше», «Ситроен», «Вольво», «Мерседес», «Пежо», «Фольксваген», «БМВ», «Лянча», «Альфа Ромео», а также детища других менее крупномасштабных автомобильных заводов.

Что касается участников-гонщиков, то в заявочном листе можно отыскать несколько звучных имён: Джанкарло Багетти (единственный гонщик, выигравший свою дебютную гонку в Формуле-1), триумфатор гонки «24 часа Ле-Мана» 1968 года Люсьен Бьянки, побеждавший в составе «Лотуса» Иннес Айрленд, провалившийся в той же команде Дэвид Уокер и легенда ралли Собеслав Засада (в 2021-м установил рекорд, приняв участие на официальном этапе WRC в 91 год!).

Экипаж Александра Ипатенко и Александра Терехина начинает марафон Фото: РИА Новости

Кстати, именно Засада был одним из немногих соперников, кто не спешил сбрасывать со счетов советских спортсменов. Остальные участники ралли-рейда не особо опасались конкуренции со стороны «Москвичей», что, в общем-то, вписывалось в законы логики: советские гонщики очень редко добирались до международных стартов, а марафон Лондон – Сидней и вовсе стал для них первым столь масштабным соревнованием.

Однако если советскую технику иностранцы котировали не очень высоко, то вот наших штурманов участники марафона ценили достаточно сильно. Так, передвигаясь по Европе, экипажи «Москвичей» стали собирать за собой внушительные паровозики из соперников, не желавших обгонять советских спортсменов. Дело в том, что ралли-рейд — это не только про надёжность и гоночное мастерство, но и про навигацию. А советские штурманы ещё в первые дни марафона зарекомендовали себя с наилучшей стороны, заслужив признание соперников. Именно поэтому другие участники не особо стремились опережать «Москвичи», предпочитая проследовать за советскими экипажами на особо сложных с точки зрения навигации участках маршрута.

Три экипажа «Москвича» в окрестностях Турина Фото: РИА Новости

Конечно, противостоять более опытным гонщикам и командам нашим спортсменам было достаточно трудно, поэтому ожидать от них победы на дебютном ралли-рейде было не совсем справедливо. Победителем продлившегося практически месяц гоночного марафона стал британский экипаж «Хиллман Хантер». Что касается «Москвичей», то лучшим среди наших стал экипаж Сергея Тенишева и Валентина Кислых, финишировавший на двадцатом месте.

Впрочем, в случае с «Москвичами» итоговые позиции в протоколе – дело вторичное. Главным во всей этой истории является тот факт, что каждый из четырёх стартовавших экипажей смог преодолеть более 16 000 км и благополучно финишировать в Сиднее. Всего лишь четырём коллективам удалось в полном составе завершить изнурительный ралли-рейд.

Советскому автопроизводителю удалось переубедить скептиков, заявив о надёжности своей продукции на весь мир. Иностранная общественность сполна оценила успехи команды «Автоэкспорт»: уже через пару лет около 60% выпускаемых «Москвичей» отправлялось за рубеж. Так советские гонщики доказали, что для того, чтобы побеждать, вовсе не обязательно занимать первую строчку в итоговом протоколе.