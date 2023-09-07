Какие новинки позволили «МАЗу» победить «КАМАЗ-мастер»? Отвечает Вязович

Руководитель и ведущий пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович в 2023 году покорил «Шёлковый путь» и одержал долгожданную победу в гонке, которая никак не могла ему покориться на протяжении нескольких сезонов. Но с главным героем грузового зачёта ралли-марафона мы поговорили не столько о спортивных результатах, сколько об автомобилях, импортозамещении и связанных с этим трудностях, а также о новых соперниках на технике «Урал».

«Мы внедрили очень много новых решений»

— Сергей, первое, с чего хотелось бы начать — техника, на которой вы в этом году проехали «Шёлковый путь». Поменялись ли грузовики за межсезонье и если да, то насколько?

— Из-за ограничений по покупке запчастей не всё мы успели. На «Шёлковом пути» в 2023 году мы должны были выставить два новых автомобиля, на которых планировали ехать мой экипаж и экипаж Виталия Мурылёва. Но, к сожалению, мы успели собрать только одну машину для Виталия, и он ехал на самом новом грузовике. Мы не стали в последний момент пересаживаться на новинку — не успели достроить, так что ехали на прошлогодней версии. У Алексея Вишневского автомобиль и вовсе гибридный в том плане, что это смесь старого поколения грузовика и самого нового, на котором едет Мурылёв.

Мы внедрили очень много новых решений, которые в основном касаются компоновки. Кроме того, мы вели борьбу с избыточным весом и облегчили многие детали, применили лёгкие материалы в экстерьере, использовали карбон-кевлар во внешних панелях кузова, доработали подвеску автомобиля и подвеску кабины и так далее. По мелочам очень много сделано для удобства и комфорта как экипажа, так и механиков. Внешне отличий между грузовиками вы не найдёте: мы специально так делаем. Но объём изменений можно оценить хотя бы потому, что внесение всех доработок в документацию у наших конструкторов заняло больше года.

Перед «Шёлковым путём» новый грузовик уже проехал одну гонку и показал себя очень надёжным, поэтому я не опасался, что будут проблемы технического характера. Больше переживал за опыт экипажа — для него ралли-марафон стал первой гонкой такой протяжённости в новом составе, так что им надо было растянуть и возможности самих себя, и возможности автомобиля на почти три тысячи боевых километров.

Совсем без проблем экипаж Мурылёва всё-таки не обошёлся Фото: Пресс-служба ралли «Шёлковый путь»

— В этом году вы впервые едете на покрышках «Белшина» — как пришли к решению сменить шинника и в целом как вам отечественные шины?

— Для нас самое, наверное, значимое в этом году — смена шинного партнёра. Мы после прошлогоднего «Шёлкового пути» сразу же отказались от импортных шин. Проехали на них уже четыре гонки и пока никаких нареканий не имеем, но переживания всё равно есть, потому что это испытания и для завода, и для нас. В том плане, что на территории Беларуси сымитировать такие условия, какие на «Шёлковом пути» — аномальная жара, где температура колеблется от +35°С до +40°С — мы не можем. Так что это ещё один экзамен для нас.

Это полностью серийные покрышки, 248-е — это принципиальный и для «Белшины», и для нас момент, чтобы ехать на серийных шинах. Потому что такой же резиной комплектуются серийные автомобили на конвейере завода, и мы хотим доказать всем, кто за нами следит, что не только автомобили МАЗ, но и другая продукция, которая производится на территории Республики Беларусь, очень высокого качества.

«На месте «КАМАЗа» не продал бы нам настолько же конкурентоспособный мотор, как у Сотникова»

— В целом по импортозамещению, кроме покрышек, как ведётся работа?

— В мелочи я даже вдаваться не стану, но мы и вынуждены переходить на новые детали, а в каких-то моментах это уже наша принципиальная позиция. В основном, конечно, это элементы подвески — например, рессоры мы теперь не используем импортные. Раньше были бельгийские, а сейчас едем на российских. Амортизаторы, безусловно, остались Rieger, но есть сложности с их обслуживанием и обновлением. Двигатель остался Caterpillar, но теперь мы его обслуживанием практически полностью собственными силами, без привлечения сторонней помощи. А вот всякие вещи, касающиеся обустройства автомобиля — телеметрия, система наблюдения — переходим-либо на собственное производство, либо теперь уже смотрим в сторону Китая.

— Что будет сложнее всего импортозаместить, а может, и вовсе не получится это сделать?

— Пока для нас основную проблему представляют двигатель и амортизаторы. Это довольно-таки затратные части при разработке их с нуля. У нас нет такого бюджета, чтобы построить свой двигатель, как это сделал «КАМАЗ-мастер», который вкладывался именно в разработку мотора и так далее. Мы брали готовый проект и дорабатывали его в течение нескольких лет. И это совсем другие вложения, чем взять и построить что-то с нуля, что к тому же ещё и очень сложно. Плюс отсутствие оборудования, и динамометрического стенда для двигателей, и стенда для ремонта и снятия нагрузочных параметров для амортизаторов. Так что в этом я на ближайшую перспективу вижу огромные проблемы. Пока всё идёт так, как идёт, но нам предстоит эти вопросы решать.

«МАЗ-СПОРТавто» на «Шёлковом пути» Фото: Пресс-служба ралли «Шёлковый путь»

— В Формуле-1 давно распространены практика, когда команды могут закупать друг у друга двигатели. Не думали, чтобы, например, обратиться за мотором к «КАМАЗ-мастер»?

— Нет, такой вариант мы не рассматриваем. Здесь есть и принципиальный момент, потому что какие-то технические решения дают преимущества. Я не говорю, что наш двигатель мощнее, сильнее или надёжнее, чем у «КАМАЗ-мастер» — думаю, даже наоборот. Но и «КАМАЗ-мастер» такому решению не обрадовался бы, да и мы не хотели бы зависеть от прямого конкурента.

Потому что я на их месте не продал бы нам настолько же конкурентоспособный мотор, как, например, тот, на котором едет Дмитрий Сотников. Он бы был на сколько-то десятков, а то и сотен лошадиных сил слабее, поэтому не думаю, что это хорошая идея. Чтобы быть первым, надо иметь собственные разработки. Иначе, если ты покупаешь у кого-то, ты второй: новинки уже у кого-то есть. Поэтому мы пытаемся идти своим путём.

Экипаж Сергея Вязовича отмечает победу на «Шёлковом пути» Фото: Пресс-служба ралли «Шёлковый путь»

«Ребятам из UralMotorSport я желаю удачи»

— Многие гоночные команды решают вопрос нехватки нужных компонентов путём параллельного импорта — не рассматривали такой вариант для «МАЗ-СПОРТавто»?

— Параллельный импорт работает, мы сейчас так и делаем, но чтобы поехать на новой подвеске или на чём-то другом гонку такого масштаба, как «Шёлковый путь», нужно несколько лет тестировать её. Параметры всё равно отличаются, и если мы поставим амортизаторы производителя, ну назовём его «икс», то меняются рессоры, меняется работа подвески, начинается заново подбор-подбор-подбор. Одним щелчком пальцев всё это не произойдёт — это большая работа.

Ну и для нашей команды большим минусом является отсутствие территории для тестов и тренировок в Республике Беларусь. Страна у нас довольно-таки компактная, и большая гордость для нас в том, что все земли используются по назначению — они все засеяны сельскохозяйственными культурами. Но для спортивной команды это в то же время и минус, потому что это означает, что выезд на тесты для нас возможен только за пределы страны. Это мероприятие недешёвое, и, что ещё очень важно, оно занимает определённый кусок времени — на дорогу туда, на тесты, на возвращение. Если бы могли проехать по какому-то тренировочному кругу и вернуться в тот же день к себе в команду — это один вопрос, а когда нужно уехать на неделю или на две — это уже определённые трудности. Поэтому тесты мы себе можем позволить не чаще одного-двух раз в год.

Максим Вершинин и Сергей Вязович Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат»

— В 2023 году у вас прибавилось конкурентов в грузовом зачёте — дебютировала команда UralMotorSport. Как оцените новых соперников и их технику? Заметил, что на техкомиссии ваша команда пристально изучала грузовик «Урал».

— Не сказать что наша команда прямо изучала их грузовик — мы просто бываем на техпроверках друг у друга. Например, когда шли проверки наших автомобилей, приходили и из команды «КАМАЗ-мастер», и из команды Ural Motor Sport. Конечно, мы смотрим какие-то инженерные решения, которые могли бы пригодиться нам. Ну и в принципе познакомиться с новым автомобилем интересно. Но на данном этапе, в 2023 году, воспринимать «Урал» — по объективным причинам, без обид для ребят — как конкурента «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ-СПОРТавто» нельзя.

Не знаю, большой ли это секрет для автоспортивной общественности, но конструкцией машины занимаются выходцы из конструкторского отдела «МАЗ-СПОРТавто», так что в течение какого-то времени он станет очень конкурентоспособным. У них в экипаже едет Дмитрий Вихренко, который со мной стал призёром «Шёлкового пути» в 2013 году и с первого дня был главным конструктором нашей команды, да и другие ребята, которые работают над «Уралом», тоже были раньше сотрудниками «МАЗ-СПОРТавто».

Теперь это принципиальная борьба наших конструкторов, которые остались с нами, чтобы доказать, что их решения и нововведения и дальше будут более конкурентоспособными, чем у соперников. Но ребятам из Ural Motor Sport я желаю удачи — всех их знаю не понаслышке, со многими тряслись в одной кабине и много лет делили неудачи и победы, так что я рад, что появляются новые команды в грузовом зачёте, и с течением времени они должны включиться в борьбу.