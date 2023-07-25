«Остановился буквально «на ногтях». Лидер «КАМАЗа» — о борьбе с «МАЗом» и русском «Дакаре»

После финиша ралли «Шёлковый путь» представители «КАМАЗ-мастер» как обычно пришли в гости в редакцию «Чемпионата» и продемонстрировали свои трофеи. Правда, на сей раз в руках у Эдуарда Николаева был призовый «Тигр» только за второе место: лучший камазовец на этом ралли уступил мазовцу Сергею Вязовичу порядка десяти минут. Мы обсудили все детали гонки и, как всегда, узнали последние новости об обновлениях грузовиков «КАМАЗ-мастер».

«Резкий удар — грузовик даже подбросило!»

— Эдуард, если бы вы так проиграли Вязовичу на «Дакаре», это, вероятно, было бы более болезненно, чем на «Шёлковом пути»?

— Не знаю, какая была бы реакция. Возможно, для наших спонсоров и партнёров это имело бы значение, но для нас сейчас «Шёлковый путь» как «Дакар». Да, расстроились, ведь боролись до последнего дня, делали всё возможное. Но мы как спортсмены не поникли.

Каждая гонка складывается по-своему. Ну вот что такое 15 минут на «Дакаре»? Да ничего. Помните 2018 год, когда нас с аргентинцем Вильягрой разделяла секунда при том, что каждый день кто-то терял по 15, 20, 30 минут? И всё равно шли бок о бок. Возможно, на «Дакаре» мы отвыкли от того, что всё могут решить минуты. Когда у меня возник сбой с шинами, я ещё не знал, как дальше сложится гонка. Вот теперь я получил новый для себя опыт: не ждать, что ты когда-то там впереди отыграешь.

— А что именно произошло в том эпизоде с шинами?

— Организаторы всегда ищут что-то новое, интересное. Да, возможно, немножко не хватало песка и бездорожья. Зато маршрут проходил по местам, которые вызывали интерес по-другому. Например, очень порадовал Оренбург с необычными каменистыми допами. Мы привыкли, что если предупреждают о каменистом спецучастке, то ты приезжаешь на старт и сразу видишь кругом эти камни. Ты сразу переключаешь свой мозг, чтобы быть более сконцентрированным и не проколоть колёса. А здесь была ловушка.

Во второй день организаторы тоже предупреждали о камнях, но они были хорошо видимые и более пологие, так что мы проехали без проблем. После этого стартуем в Оренбурге. Мы хотели в тот день стартовать с самого старта, тем более что Сергей Вязович начинал спецучасток перед нами. Чтобы поехать быстрее, ты начинаешь пользоваться подрезками. Я был уверен, что в этой степи ничего нет, но где-то на седьмом-восьмом километре – резкий удар, автомобиль даже подбросило. Стукнулись о что-то жёсткое. Смотрю на давление в шинах – резкий прокол заднего колеса.

Я подумал: бывает такое, что при ремонте ЛЭП старые столбы просто кладут в траву и не убирают. Но нет: это была невидимая в траве скала! Удар был настолько сильным, что после приезда на бивуак мы начали делать осмотр трансмиссии: я переживал за ступичный узел.

Эдуард Николаев на «Шёлковом пути» Фото: kamazmaster.ru

— После этого поехали медленнее?

— Нет, этот эпизод меня не притормозил – ну, нет же камней. Мы помчались дальше, но немного не уместились в дорожку, вылетаем с неё – вижу два валуна, мы снова пробиваем колесо. После этого, естественно, я уже понимаю, что камни есть – но невидимые, в траве. С таким я прежде ещё не сталкивался. В этом и заключалась сложность маршрута на нынешнем «Шёлковом пути»: тут было трудно что-то отыграть и нужно было в первую очередь не потерять время. Увы, я это понял не сразу. Ну, это тоже опыт, новая нестандартная ситуация.

В целом мне понравилась трасса Оренбург – Магнитогорск. Навигация уже ушла на второй план, больше было пилотирование: автомобиль идёт вверх-вниз, под углами… Ты получаешь настоящее удовольствие от езды – на финиш приезжаешь с улыбкой. Хотелось бы на «Шёлковом пути» ещё раз проехать по этому спецучастку. Может быть, мы как-нибудь съездим туда на тренировку.

— Как вам в целом маршрут этого ралли?

— Трассу этого года можно назвать «скоротечной» — не в плане, что она простая и лёгкая, а в том, что на сей раз акцент был больше сделан на скоростные спецучастки. Непростые, коварные: после «прямиков» резко шли извилистые дороги в лесах, посадках. Очень много было пересечений бродов, что позволяло сделать ралли очень красочным. Штурман ещё только диктует, что будем пересекать брод, а ты уже видишь, как впереди собралось много зрителей. Конечно, хотелось преодолеть броды эффектно для болельщиков, но при этом не остаться там!

«Хочется видеть капотник в родной ливрее»

— На этом «Шёлковом пути» было очень жарко. Как сложно пришлось экипажу и машине?

— Что касается техники, то она, слава богу, готова. Единственное, на нашем капотнике были небольшие вопросы по трансмиссии, коробке передач. На капотной версии машины компоновка радиаторов немного другая, и такая жаркая гонка помогла нам: прежде мы не могли выявить такую проблему, а теперь на будущее пересмотрим решение. А с бескапотной машиной никаких вопросов по охлаждению не возникло.

Что касается физической подготовки, то жара утомляет. Нужно как можно лучше подготовить свой автомобиль к кондиционированию. Нужен прохладный воздух, который помогает пилоту и всему экипажу остаться свежее. Ты можешь быть физически сильным, но вот концентрация из-за жары может пострадать. Ты даже не почувствуешь, как твой темп начнёт падать, и только на финише поймёшь, что попал из-за жары в какой-то вакуум.

В этом плане нашу капотную машину ещё можно доработать. Взять хотя бы тот факт, что у неё чёрный цвет! Будем работать. Мы уже в финальный день установили кондиционер, но небольшой, только для пилота. При подготовке к «Шёлковому пути» банально не хватало на всё времени, так что выбирали вещи, которые важнее. Но убедились, что жара тоже влияет – все её почувствовали, внесла свои коррективы.

Капотный грузовик «КАМАЗ-мастер» Фото: kamazmaster.ru

— Как влияет капотник на видимость во время пилотажных спецучастков?

— Он влияет за счёт своей компоновки: кабина смещена в базу автомобиля, не стоит на передней оси, и у неё нет такой маятниковой амплитуды, как у бескапотного грузовика. Эти полторы тонны в какой-то момент всё равно добавляют амплитуду – на бездорожье или длительных извилистых дорогах даже бывает, что перегреваются амортизаторы, в отличие от капотных версий. Тут у капотника преимущество. Вот как раз на том участнике Магнитогорск – Оренбург я прям получал удовольствие от пилотажа и видел разницу по времени.

Да, наши машины К5 мы тоже довели практически до совершенства: последняя машина, которую построили прямо к «Шёлковому пути», сильно приближена по характеристикам к капотным конкурентам, а за счёт всех доработок сделала шаг вперёд даже по сравнению с нашим капотным грузовиком, построенным год назад.

Но ещё не было всех трасс, на которых мы бы смогли сравнить капотный и бескапотный грузовики. Многие нам говорят: «Ну и где ваш капотник, где его преимущество?» Но на нынешнем «Шёлковом пути» были трассы одного вида. А ещё нужно проехать, условно, каменистые триалы, высохшие русла рек, глубокую колею с переставками, как в Калмыкии. Не хватало дюн, «языков» песка, верблюжьей колючки – много ещё трасс, где мы не сравнили наши автомобили. Впрочем, у нас в любом случае уже хватает информации по тому, что мы хотели бы улучшить как в капотной версии грузовика, так и в бескапотной. Приедем в Набережные челны, соберём техническое совещание и сделаем выводы. Сейчас будет решаться, кто из экипажей и на каких машинах будет продолжать выступления.

— Не собираетесь перекрасить капотник в другой цвет?

— Вообще, хочется видеть его в своих цветах, причём наш дизайнер уже показывал на компьютере, как бы он смотрелся в новой ливрее. Кстати, довольно симпатично. Это тоже будем обсуждать с руководством. Да, чёрный капотник смотрится интересно, но… Посмотрим — решать будет Владимир Геннадьевич.

— В Формуле-1 сейчас в моде специальные ливреи — по итогам конкурсов болельщиков или в честь конкретного спонсора.

— У нас за внешним видом автомобиля следит Владимир Геннадьевич Чагин. Вплоть до фар, фонарей, крыльев… За техническую начинку несут ответственность конструкторы, инженеры и наше поколение гонщиков, а вот про внешний вид Владимир Геннадьевич говорит: «Это вот моё!» Так что решение будет принимать он. Но мне хотелось бы видеть капотник в родных камазовских цветах.

Эдуард Николаев в редакции «Чемпионата» Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат»

«Может быть, стоило мгновенно поменять командную тактику»

— Если вернуться к ходу гонки, то, как вы уже сказали, тактика нынешнего «Шёлкового пути» — не отыграть время, а не проиграть. Получается, именно по скорости «КАМАЗ» и «МАЗ» сейчас примерно равны?

— Опять возвращаемся к теме трасс. Вот на этих трассах — да, примерно равны. «МАЗ» технически укрепился, сделал надёжную машину, и они не теряли времени. Правда, были вопросы с грузовиками Вишневского и Мурылёва, но не у Вязовича.

У нас не возникло проблем с техникой, так что в этот раз результаты гонки отчасти зависели просто от везения. Вот экипаж Дмитрия Сотникова потерял время на застревании в канаве, мы — на двух заменах шин и разбитом лобовом стекле.

Я выиграл «Шёлковый путь» в 2010 году — и вот всё иду ко второй победе, стараюсь… У меня за последние годы были третье место, второе, в этом году опять второе — всё никак, всё рядом! Но я на этом нисколечко не зацикливаюсь — надо просто идти вперёд и делать всё возможное для результата.

— В прошлые годы бывало, что Вязович лидирует, но вы совместными усилиями его загоняете, провоцируете на риск или повышенную нагрузку для техники. Может, на сей раз не хватило длины маршрута?

— В прошлом году у них была ещё острее проблема с шинами. Вижу, что в этом году она сохранилась. Мы видели, что ребята снова меняли колёса, что всё равно происходит расслоение резины. У Сергея была одна замена колеса, которой мы могли воспользоваться. И воспользовались, но в этот день время по навигации потерял Андрей Каргинов, а мы в тот день работали командой на экипаж Андрея, потому что он был ближе по времени к первому месту.

Может быть, стоило нам мгновенно поменять командную тактику, ведь я тоже был не так далёк от первой позиции. Может, не стоило ждать Андрея. Но ты же не знаешь, как всё сложится дальше! То, что мы сработали таким образом, тоже здорово: в очередной раз показывает, что мы действительно команда.

— «МАЗ» вот переходит на «Белшину». Вы пока не планируете переходить на отечественные шины?

— Конечно, мы ищем разные варианты и хотим, чтобы появились наши колёса. Но пока всё на уровне испытаний.

В целом продолжаем заниматься импортозамещением. Многое сделали по электронике, внедрили что-то в подвеску в плане пружин, амортизаторов. Да, не все детали заместили, но многое уже внедрили, испытывали в том числе на «Шёлковом пути». Пока мы можем говорить не обо всех моментах, потому что ещё не уверены в них до конца. На этой гонке мы многое испытали впервые и вот сейчас будем проводить анализ. То же самое делают и другие команды из России — например, обсуждали планы с победителем легкового зачёта Андреем Рудским.

«Там два «КАМАЗа» влезло бы!»

— Насколько сложным был этот «Шёлковый путь» в плане навигации? Роудбуки у вас, в отличие от «Дакара», бумажные, «старообрядческие»?

— Ну, не старообрядческие. Да, бумажные, но уже разукрашенные и выдаются по-современному: за 15 минут до старта. Так что тоже всё в ногу со временем.

Навигация была необычна тем, что позволила многим неопытным штурманам вкатиться. Первая или даже большая часть гонки была в плане навигации не очень сложной. Но вот концовку организаторы сделали очень непростой. Кого-то спокойное начало могло расслабить, но опытные штурманы сразу сообразили, что надо перестроиться. Я благодарен своему штурману Жене Яковлеву. Да, у нас были отклонения, но не слишком значительные по сравнению с другими участниками. Опыт даёт о себе знать: такой штурман уже после небольшого сбоя переключается в другой режим.

В этот раз не было случаев, когда можно было уехать не туда на много километров: для этого нужны многочисленные километры бездорожья. А здесь просто можно было сбиться, например, на развязке, когда тебе нужно уйти на вторую или третью дорожку. На скорости сделать это не всегда легко, и неопытность мешает.

Вот у Андрея Каргинова штурман ехал всего вторую гонку в жизни. Но то, что он всё равно заехал на подиум, дорогого стоит. У штурмана Ивана Малькова всё классно получалось, а та ошибка — это как раз недостаток опыта. Он ощущал груз ответственности на их экипаже, для него подобное впервые. Он только штурманить учится, а тут уже надо на результат ехать! Хочешь не хочешь, любой начинающий спортсмен начал бы немножко ошибаться. У него пошли ошибки, и тут была нужна помощь. То, что мы с Димой Сотниковым были рядом с их экипажем, помогло, направило их и позволило Ване немного прийти в себя.

Дмитрий Сотников на «Шёлковом пути» Фото: kamazmaster.ru

— В зачёте внедорожников многие экипажи жаловались на финише, что от спецучастка к спецучастку сильно скакало качество дорожной книги: иногда прописывали все опасности, иногда — нет.

— Не хочу критиковать организаторов: надо учитывать, что ралли-рейды — специфическая дисциплина, где невозможно предусмотреть всё. Однако правда были чересчур опасные моменты, когда хотелось бы получать предупреждение. Например, когда вылетел Дмитрий Сотников. Ещё пара метров — и до него туда же уехал бы я. Просто какое-то чутьё позволило понять, что нужно притормозить.

Пошла густая трава, и я понял, что это как-то связано с болотом. Там мокрая трава — а это хуже льда. Когда ты что-то видишь в последний момент, то всё, уже не остановишь машину. Это хуже, чем скользкая дорога, честно. Тебя просто несёт. Я остановился буквально «на ногтях». У меня даже не было места, чтобы оттуда поехать направо: грузовик уже стоял на краю, так что пришлось сдавать назад.

Диме тоже немножко повезло: он, видимо, заметил следы от моего грузовика и сам понял, что происходит что-то нестандартное. Поэтому взял правее. Если бы пошёл прямо, как я, то мог вообще воткнуться мордой грузовика или перевернуться через крышу. Там два «КАМАЗа» влезло бы! Ну а Дима взял правее — к сожалению, там всё равно хватило, чтобы машина «воткнулась» и уже не могла самостоятельно выехать.

— Как это место было обозначено в дорожной книге?

— Уже не вспомню деталей, но там точно не было обозначения, что впереди тупик, опасность три знака, и надо круто поворачивать направо. На мой взгляд, надо было прописать, чтобы пилоты притормаживали в этом месте. Но потом мы выслушали организаторов. Они едут с максимальной скоростью 70 км/ч — и при таком режиме всё очевидно. Автор легенды даже не подозревал, что впереди, если не повернуть, такая вещь! Он же не может сканировать всю местность. Если видит какие-то опасности вокруг дороги, то прописывает их.

Знаете, возможно, опять стоит пригласить авторов дорожной книги прокатиться на наших грузовиках. Например, Сергей Таланцев в своё время делал это и потом признавался, что теперь лучше понимает наши проблемы. Однако с тех пор скорости выросли, техника начала позволять больше. А дорожные книги всё так же пишут при совсем другой скорости движения.

«До сих пор не могу понять, почему так происходит со стёклами»

— Капотник с точки зрения видимости хуже бескапотного грузовика?

— В плане видимости — хуже. Я много лет проездил на бескапотном автомобиле и могу так сказать. На медленной дороге, но с быстрым изменением курса вправо-влево капотнику сложнее. На бескапотных грузовиках обзор лучше, а уж тем более на наших новых К5, где очень большие лобовые стёкла и хороший обзор в боковых окнах. Это позволяет среагировать раньше, что-то увидеть.

Знаете, я даже на К5 столько лобовых стёкол не разбивал, как на капотнике! Думаю, проблема во мне: я ещё не до конца вкатан в эту машину. Либо ты сидишь «на колесе» много лет, либо в базе. Пилот и машина — реально одно целое. Ты должен её чувствовать — какое колесо тормозит или не тормозит, какие крены… Руководство приняло решение, что экипаж Николаева поедет «Шёлковый путь» на капотнике, буквально за три недели до старта гонки. И вот после пересадки в капотный грузовик я хоть и адаптировался, но, видимо, мне ещё есть над чем работать.

До сих пор не могу понять, почему так происходит со стёклами. Сама машина чуть пониже, лобовое стекло меньше, но… Может, что-то с обзором. Кстати, видел, что и Алексей Вишневский разбивал стёкла на своём капотном «МАЗе». А может, капотная машина позволяет быстрее ехать по таким местам с ветками и ты просто не успеваешь среагировать на какой-то сук, от которого надо отрулить. Нужно провести анализ: включить два видео с бортовых камер и сравнить.

Капотный грузовик «КАМАЗ-мастер» Фото: kamazmaster.ru

— А как много тестовых дней за рулём у вас было, чтобы адаптироваться к капотнику?

— Не так много. Мы с Димой съездили на трёхдневные тесты в Астрахань, но там была немного другая задача. Да, помимо прочего, собирались вкатиться, настроить подвеску, что-то улучшить, но когда у тебя мало времени, то занимаешься самым необходимым, а чем-то приходилось жертвовать. Плюс Астрахань — она своеобразная, и Астрахани мы на этой гонке не видели. Как показала гонка, нужно было больше работать с прицелом на скоростные участки — по крайней мере, мне.

Я заметил, что лично для меня не совсем хорошо пересаживаться с бескапотного грузовика на капотный прямо перед гонкой. Каждый пилот адаптируется с разной скоростью, но вот мне пришлось не слишком легко. Я даже просил ребят-коллег, чтобы они за меня отработали разные маркетинговые мероприятия перед стартом «Шёлкового пути»: не хотел на них возвращаться за руль бескапотного грузовика.

Нужно ездить на той машине, на которой и будешь выступать. Это влияет очень сильно. Скорости бешеные, и нужно всё тренировать на своей машине, привыкать. Впрочем, мы — водители-универсалы, так что будем стараться на всех видах грузовиков. Но если руководство решит, что капотная машина останется за нашим экипажем, то будем уделять ей большее внимание.

«Очень хотим, чтобы «Урал» как можно быстрее вышел на наш уровень»

— В составе «КАМАЗ-мастер» был экипаж с китайскими гонщиком и штурманом. Как с ними работалось?

— Мне очень понравилось, что пилот Хоу Хоннин действительно выполнял те требования и задачи, которые перед ним ставили: не стоять и не сломать машину. Почему он пятый? Потому что все остальные теряли время. По скорости — да, он уступал топовым экипажам, но за счёт стабильности отыгрывался. Я общался с нашим механиком, который с ним ехал: Сергей Кренёв был очень доволен. Хоу ехал стабильно и, как говорится, не пугал свой экипаж — экстренным торможением или чем-то ещё.

Молодцы ребята. Они перед гонкой чуть заранее приехали, и удалось с ними позаниматься — на одной трассе мне, на другой — Андрею Каргинову. Мы с Андреем пообщались и пришли к общему мнению, что ребята готовы проехать «Шёлковый путь».

Вообще, Хоу не первый раз выступает на нашем ралли: в прошлом году выступал в зачёте «Дорогами Петра», а в своё время хорошо показывал себя в дюнах на китайской части ралли. Тогда с ним в экипаже ехал Андрей Мокеев, и он говорил: «Въезжаем в пески, и у меня такое ощущение, словно еду со своим пилотом». Так что Хоу хорошо чувствует пески. Он выступает на внедорожнике в местных китайских гонках, а если ты чувствуешь пески на джипе, то и на грузовике справишься.

Китайский экипаж «КАМАЗ-мастер» на финишном подиуме Фото: kamazmaster.ru

— А как всё-таки китайцы и Крёнев общались друг с другом на спецучастках?

— Сергей прошёл небольшие курсы, чтобы знать хотя бы базовые фразы на английском и даже китайском — типа «помедленнее», «побыстрее», «поосторожнее». При этом бессмысленно прямо во время этапа обсуждать, что гонщик делает что-то не то. Вот после финиша дня мы уже спокойно садились за стол и с переводчиком всё обсуждали.

— Как вам дебют «Урала» на «Шёлковом пути»?

— Здорово. У меня в прошлом тоже бывало, что выезжал на гонку на новых, практически неиспытанных, автомобилях. Ты всегда сталкиваешься с какими-то нюансами, но ребята проехали весь маршрут и потеряли не так много времени. Жаль, ни разу не удалось за ними проехать. На одном спецучастке я должен был стартовать позади, но в итоге оказался в стартовке раньше. Но я видел, что по времени они ехали очень неплохо. Их даже не отнесёшь к новичкам — такое ощущение, что они уже ездили до этого в ралли-рейдах на грузовиках.

Я точно знаю, что к ним из команды «МАЗа» перешло несколько специалистов. И был виден хороший подход при постройке автомобиля: это действительно уровень спортивной машины, а не техника новичков, которые ещё мало что знают. Я помню первый автомобиль мазовцев на «Шёлковом пути» — и вон какой сейчас у «Урала»! Видно, что это серьёзно подготовленная машина. Хорошая подвеска, мосты, хороший двигатель «Ивеко» Cursor 13, как на машинах Жерара де Роя. У них уже стояло всё топовое — молодцы, что поставили проверенные узлы и агрегаты.

Мы тоже помогали им, чем могли. Если ребята подходили, мы советовали, как что лучше сделать. Пригласили к нам в гости. Очень хотим, чтобы они как можно быстрее вышли на наш уровень и составляли постоянную конкуренцию.

— То есть вы рады создать себе ещё одного соперника?

— Конечно. Это же здорово для России. Насчёт чего больше всего переживал наш болельщик, когда узнал, что мы без «Дакара»? Что не будет схватки, борьбы. А она фактически перешла на «Шёлковый путь» — сражались до последнего дня, что здорово для болельщиков. И когда растёт ещё один соперник, то это отлично. Так что мы готовы помочь уральцам. Надеюсь, после успешного финиша руководство завода их поддержит и поможет выйти на новый уровень.

Новый гоночный грузовик «Урала» Фото: kamazmaster.ru

— Какие гонки ещё будут у «КАМАЗ-мастер» в этом году?

— У нас ещё два этапа чемпионата России — Ульяновск и Волгоград, Арчединские пески. А кто и на каких автомобилях, это будет решаться уже после отпускного периода, который в конце июля.

— С представителями «Дакара» команда сейчас как-то общается?

— Это вопрос к руководству.

— Интересный факт: фаворит легкового зачёта Владимир Васильев ни разу не финишировал на «Шёлковом пути». Вот и на сей раз попал в аварию за этап до финиша, атакуя даже при огромном отрыве от соперников. Можете что-то ему посоветовать?

— Серьёзно, ни разу не финишировал? Тут сложно что-то посоветовать, все гонщики разные. Может, он и не ставит перед собой задачи финишировать во что бы то ни стало — просто едет по максимуму. Вероятно, Владимир сделал какой-то анализ ошибки для самого себя. Я бы на его месте, вероятно, на сколько-то процентов подсбросился под финиш гонки. Может, даже попробовал проехать часть спецучастка за грузовиком — почему нет.

А вообще снимаю шляпу: у него фактически нет соперников, Владимир по сути борется сам с собой — ради того, чтобы сохранять форму. Наверное, он тоже мог бы купить себе багги и заявиться в категорию Т3, где много соперников. Но он этого не делает. Видимо, внутри, как и мы, находится в ожидании, что сможет вернуться на этапы Кубка мира и «Дакар». Поэтому хочет ехать в этой машине и с этой скоростью.