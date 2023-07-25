Николаев объяснил, почему «КАМАЗ-мастер» помогает «Уралу» приблизиться к ним

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, занявший второе место в ралли-рейде «Шёлковый путь» — 2023, высказался о поддержке команды «Урал» на минувшем турнире.
«Мы помогали им, чем могли. Если ребята подходили, мы советовали, как что лучше сделать. Пригласили к нам в гости. Очень хотим, чтобы они как можно быстрее вышли на наш уровень и составляли постоянную конкуренцию.
Это же здорово для России. Насчёт чего больше всего переживал наш болельщик, когда узнал, что мы без «Дакара»? Что не будет схватки, борьбы. А она фактически перешла на «Шёлковый путь» — сражались до последнего дня, что здорово для болельщиков. И когда растёт ещё один соперник, то это отлично. Так что мы готовы помочь уральцам. Надеюсь, после успешного финиша руководство завода их поддержит и поможет выйти на новый уровень», — заявил Николаев в интервью «Чемпионату».
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