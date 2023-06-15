Новый грузовик «КАМАЗ-мастер» — top-secret! Вот как команда живёт без «Дакара»

Из-за недопуска российских гонщиков к международным стартам пилоты «КАМАЗ-мастер» впервые чем более за 20 лет не начали календарный год на «Дакаре» – главном ралли-рейде мира, который выигрывали 19 раз. Казалось бы, привычная жизнь и привычная система подготовки рухнули – но только не для команды из Набережных Челнов.

Как поменялась жизнь «КАМАЗа» без «Дакара»? Безусловно, гонщики не скрывают сожаления, но также подчёркивают, что нет худа без добра: появилось время для популяризации автоспорта внутри страны. Главным стартом снова станет «Шёлковый путь», а титулованные пилоты, выступая в России, вдохновят своим примером юное поколение. Это не преувеличение – на заводе «КАМАЗа» теперь производят не только грузовики, но и карты для самых маленьких гонщиков.

«Это сложное время, – сказал журналистам Андрей Каргинов. – Приходится под него адаптироваться. Всё-таки мы спортивная команда, самые главные наши показатели – как можно больше находиться за рулём спортивного автомобиля, совершенствовать его, прогрессировать, не стоять на месте. Потому что это время закончится, мы вернёмся на трассу, и надо показать себя: что мы не где-то отстали, а, наоборот, превзошли своих соперников.

Ну и, конечно, одно из направлений – то, что мы больше уделяем внимания детскому спорту: картинг, багги, строим уже свои автомобили в команде «КАМАЗ-мастер» для самого маленького возраста – с шести до восьми лет. Не стоим на месте, ищем пути, как адаптироваться к этому сложному времени».

Но обо всём по порядку и подробнее – «КАМАЗ-мастер» пригласил журналистов на полигон Тарловка под Набережными Челнами, картодром и завод. В команде действительно не оплакивают потерю международных стартов, а действуют и работают.

Назвали состав на «Шёлковый путь»

Команда определилась с составами на «Шёлковый путь» – 2023 и презентовала его прессе на заводе в Набережных Челнах. Всего на старт выйдет пять «КАМАЗов», причём один из экипажей будет интернациональным.

В гонке выступят:

Дмитрий Сотников – Руслан Ахмадеев – Ильгиз Ахметзянов;

Эдуард Николаев – Евгений Яковлев – Богдан Каримов;

Андрей Каргинов – Иван Мальков – Вадим Ахметов;

Сергей Куприянов – Дмитрий Никитин – Иван Татаринов;

Хоу Хуннин – Шен Синь – Сергей Кренёв.

«Решение принималось накануне, исходя из финансовых возможностей и возможностей техники, по поставке комплектующих, – прокомментировал глава команды и руководитель проекта «Шёлковый путь» Владимир Чагин на пресс-подходе. – Состав – пять экипажей. Три заводских – Сотников, Николаев, Каргинов. Четвёртый экипаж – наш проект с «Газпромом», газодизельный грузовик 2012 года.

И наш интернациональный экипаж России и Китая – Хуннин, Синь и наш Сергей Кренёв. Мы такую практику делали в 2016 году, экипаж прекрасно себя показал, и мы возобновляем участие российско-китайского экипажа».

К сожалению, стартовая решётка не изобилует разнообразием флагов по понятным причинам – но Чагин уверен, что иностранные гонщики хотели бы приехать в Россию и проехать «Шёлковый путь» по обновлённому маршруту.

«Зарубежные хотят, но в силу обстоятельств этих возможностей не имеют и очень огорчены этим. Надеюсь, те времена вернутся и мы увидим международные экипажи. Они всегда с удовольствием приезжали в нашу страну, рассказывали о гостеприимстве и красотах российской природы».

Соревнования пройдут с 6 по 15 июля. Старт – по традиции в Казани, финиш – как и всегда, возле стен московского Кремля, но «середина» маршрута станет сюрпризом для участников.

«Шёлковый путь» будет достаточно загадочным лично для меня, потому что есть новые регионы, – поделился с журналистами Дмитрий Сотников. – Стартуем из Казани привычно, но едем в сторону Уфы, после Уфы Магнитогорск, Самара, Оренбург – до этого эти регионы не принимали гонки. С насторожённостью жду, готовиться нужно ко всему – к дождям, к бродам, к грязи. Не совсем для нас стандартная задача, но постараемся учесть все условия. Нужно быть готовыми максимально».

Усовершенствовали грузовик семейства К5 и создали новую версию «капотника»

Сотников и Каргинов проедут «Шёлковый путь» на спортивных грузовиках «КАМАЗ-435091». Для Сотникова был построен совершенно новый грузовик, в котором воплотили новейшие идеи конструкторов.

«Он строил своими руками, принимал непосредственное участие в разработке, – рассказал про коллегу Андрей Каргинов. – Не повторяется ни один автомобиль у нас, хотя внешне кажется, что они одинаковые».

Вот что из себя представляет новая версия К5, по словам Каргинова и самого Сотникова:

изменена развесовка – запасные колёса из задней части автомобиля перенесли в базу автомобиля, тем самым стараясь разместить весь центр тяжести в середине грузовика, что позволяет ему быть более манёвренным на извилистых участках и не потерять при этом плавность;

улучшена управляемость;

была проведена работа с балансом;

модернизирована подвеска – инженеры подобрали более точную версию.

«Есть такие тонкости и нюансы поведения автомобиля, которые где-то позволяют на полкилометра в час пройти быстрее поворот, где-то затормозить попозже, и из крупинок складывается тот отрыв по времени, когда мы приезжаем на финиш. К концу дня можно привезти хороший отрыв», – заключил Каргинов.

«Новая машина – с расчётом на извилистые дороги. Ждём много лесов, будут степи. Неделю назад испытали в астраханской степи, машина показала неплохую скорость. В целом доволен. Ожидаю от машины скорости, чтобы она была быстрее, чем наши предыдущие, и быстрее, чем соперники», – резюмировал Сотников.

Гоночный грузовик «КАМАЗ-435091» на гонке «Золото Кагана» Фото: kamazmaster.ru

Для Эдуарда Николаева построили новый «капотник» – разработки настолько секретны, что журналистам запретили снимать подготовку грузовика к «Шёлковому пути» в цеху. Сам пилот подробно прокомментировал решение команды отправить его в бой на отличающейся модели:

«В этот раз руководство команды приняло решение, что наш экипаж примет участие на капотной версии автомобиля «КАМАЗ». В моей биографии был «капотник» номер один, на котором мы начинали и с которого всё начиналось именно по программе капотной версии, чтобы знать и видеть, на чём едут наши соперники.

Наш основной грузовик – бескапотный, который сходит с конвейера – модель К5. Тем не менее мы должны двигаться вперёд, и, чтобы двигаться вперёд, нужно знать, на чём едет наш соперник. А основные наши соперники как раз используют капотные версии автомобилей, и сейчас нам предстоит проехать на таком.

Очень быстрая машина, которая отличается и своим внешним видом, и технической частью. В основном это связано с компоновкой автомобиля, так как на бескапотной версии кабина стоит на передней оси, все колебания и нагрузки, все перегрузки воспринимает очень непросто экипаж. Здесь кабина смещена ближе к центру в ту амплитуду, где меньше всего нагрузки на экипаж. Тем не менее у капотной версии есть моменты на трассе, где она агрессивнее.

Если резко поворачивать на обычной версии грузовика, то кабина в этом плане имеет амплитуду маятника, а у капотной версии нет такой проблемы. Между камней, между деревьев, где мы сталкиваемся с природой, «капотники» опережают. Но наш новый автомобиль К5 уже приближен очень сильно к «капотнику», потому что сбалансирован по развесовке. Это позволяет не отставать от «капотника» в сложных местах».

Капотный грузовик «КАМАЗ-мастер» на «Золоте Кагана» Фото: kamazmaster.ru

Справляются с импортозамещением важнейших деталей

Многие производители покинули российский рынок, и автопром, увы, не исключение. В команде «КАМАЗ-мастер» ведётся работа по импортозамещению: двигатель укомплектовывается датчиками российских производителей, сохраняя на необходимом уровне мощность и надёжность.

Также после успешных испытаний был внедрён распределительный вал, активно используются передовые покрытия деталей двигателя. Моторное масло – тоже российское: переход был осуществлён недавно.

«Мы используем двигатели Cummins, коробка передач – импортная, – пояснил Андрей Каргинов. – Конечно, ищем импортозамещение, но, даже используя эти узлы и агрегаты, мы их переделываем в нашем цеху.

У нас есть огромная станция испытания двигателей, где двигатели разбираются буквально до болтика и собираются уже вручную с использованием уже наших разработок. То же самое с коробкой передач – мы не просто берём коробку и ставим. Мы её дорабатываем. Стараемся делать автомобиль ещё быстрее».

Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов Фото: kamazmaster.ru

Спроектировали уникальный карт для детей от шести до восьми лет

В 2015 году новую жизнь получил челнинский картодром – по решению властей республики Татарстан его передали в управление команды «КАМАЗ-мастер». Спустя четыре года был создан многофункциональный центр образования детей и молодёжи «Техногород», а теперь, когда основные пилоты вынуждены проводить больше времени в России, проект стал одним из центральных для «КАМАЗ-мастер».

Год назад при финансировании «КАМАЗа» был разработан уникальный карт для детей шести-восьми лет «Микро 4Т КАМАЗ-мастер Юниор». На машину установлен четырёхтактный двигатель (который, по словам Айрата Мардеева, не требует большого внимания и больших вложений), мощность – четыре с половиной л.с.

Новые карты производства «КАМАЗ-мастер» Фото: «Чемпионат»

«Это очень было непросто сделать – очень много бумажной волокиты, – рассказал Мардеев, занимающий сейчас должность заместителя директора по развитию детского спорта. – Потому что официально разрешено на картинге соревнования проводить только с восьми лет, а для самых маленьких было проблематично что-то сделать. Но есть класс «микро» на чемпионате России, он очень узконаправлен и достаточно дорогой, и не получается широко охватить всех детей. Наша задача была сделать конкурентоспособный бюджетный карт, что у нас и получилось».

Покупка карта обойдётся в 327 тысяч рублей, но родителям юных картингистов не нужно тратить такие деньги. «Техногород» и «КАМАЗ-мастер» создали серию гонок для шести-восьмилетних картингистов, и техника предоставляется организаторами. Десять машин для десяти гонщиков разыгрываются жребием.

«Рассматриваем этот опыт и как социальный проект, и как институт для подготовки профессиональных гонщиков. Градообразующим предприятием нашего города является «КАМАЗ», и нам очень важно иметь больше детей и подростков, которые будут увлечены техническими видами спорта, техническими профессиями, чтобы подготовить кадры для нашего завода и команды. На картодроме мы находим новых пилотов, новых сотрудников, детей, которые мечтают покорять новые вершины», – сказал Айрат Мардеев.